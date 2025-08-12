골든블루, 면세점 입점한다…판매 채널 다각화

롯데 김포공항점·인터넷면세점, 현대 온라인몰 입점

골든블루가 새로운 판매 채널을 개척하고 소비자 접점을 늘리기 위해 면세점 입점을 결정했다고 12일 밝혔다.

지난 3월 면세 주류 병수 제한(2병)이 폐지되면서 2ℓ 용량 제한과 400달러 가격 한도만 지키면 개수와 관계없이 면세 주류를 구매할 수 있게 돼 면세 주류 시장의 성장세가 주목되고 있다.

골든블루 면세점 입점 모습. 골든블루

이번에 '골든블루'가 새롭게 입점한 곳은 롯데면세점 김포공항점과 롯데인터넷면세점, 그리고 현대면세점 온라인몰이다.

롯데면세점 김포공항점과 롯데인터넷면세점에서는 골든블루의 스테디셀러 제품인 '골든블루 더 다이아몬드'를 비롯해 ▲골든블루 더 사피루스 ▲골든블루 20년 서미트 ▲팬텀 디 오리지널 등 총 4종 제품을 구매할 수 있다. 롯데인터넷면세점에서는 4종 제품 모두 오프라인 면세점보다 더 할인된 가격에 만날 수 있다.

현대면세점 온라인몰에는 '골든블루' 브랜드관이 새롭게 들어섰다. 브랜드관에는 '골든블루 더 다이아몬드'와 '골든블루 20년 서미트' 제품이 입점됐으며 오프라인 면세점 대비 합리적인 가격에 제품을 구매할 수 있다.

'골든블루'는 시티면세점 인천공항점과 경복궁면세점 인천공항점에서도 만나볼 수 있다. ▲골든블루 더 다이아몬드 ▲골든블루 더 사피루스 ▲골든블루 20년 서미트 ▲팬텀 디 오리지널 등 총 4종의 제품이 입점돼 있다.

박소영 골든블루 대표이사는 "이번 면세점 입점은 '골든블루'의 브랜드 가치와 경쟁력을 한층 더 높일 좋은 기회라고 생각한다"며 "앞으로 '골든블루'를 세계적인 브랜드로 성장시키기 위해 지속적으로 유통 채널을 다각화하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



