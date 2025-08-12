본문 바로가기
토스, '내 신용점수 리포트' 서비스 오픈…KCB와 제휴

문채석기자

입력2025.08.12 09:20

대출 상환액, 신용카드 이용액 등 확인 가능

토스 운영사 비바리퍼블리카는 '내 신용점수 리포트' 서비스를 출시했다고 12일 밝혔다.


내 신용점수 리포트. 토스

내 신용점수 리포트. 토스

서비스는 연말까지 코리아크레딧뷰로(KCB)와의 독점 계약으로 운영된다. 토스가 KCB의 신용점수와 기초 데이터를 분석해 점수에 영향을 준 주요 요인을 시각적으로 제공하는 서비스다.

토스에 따르면 신용점수 조회를 넘어 요인 분석 리포트를 무료로 제공하는 것은 국내 최초다.


이용자는 본인 신용점수에 긍정적인 영향을 준 요인 3가지, 부정적인 영향을 준 요인 3가지 등 최대 6가지 항목을 한눈에 확인할 수 있다.


또 신용점수가 오르거나 내리면 원인을 바로 확인할 수 있도록 알림을 발송한다.

마이데이터를 연동할 경우 최근 대출 상환액, 신용카드 사용 금액, 체크카드 이용 기간 등 추가 정보를 볼 수 있다. 추가 정보에는 최근 대출 상환액, 신용카드 사용 금액, 체크카드 이용 기간, 신용 거래 기간 등이 포함된다.


토스 관계자는 "이용자들이 자신의 신용점수를 보다 잘 이해하고 체계적으로 관리하도록 돕기 위해 서비스를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 금융 생활에 실질적 도움을 주는 신용 관리 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
