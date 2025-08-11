민주당 "광복절 사면 계기로 아픔 치유…미래로"

"정치검찰 피해자 명예 되찾는 것 당연"

더불어민주당이 11일 "이번 광복절 사면이 어떤 분들에게는 경제적 재기의 기회가 되고, 나아가 사회적 갈등과 상처를 치유하는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

조국 전 조국혁신당 대표가 지난해 12월 16일 오전 경기도 의왕 서울구치소 앞에서 수감되기 전 지지자들을 향해 손을 흔들고 있다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회 소통관에서 광복절 사면 관련 브리핑을 통해 "이번 광복절 사면은 정부의 발표대로 '민생'과 '국민통합'을 중심 가치로 삼은 것으로 보인다"며 이같이 말했다.

박 수석대변인은 "사면권 행사는 헌법이 보장한 대통령의 고유 권한"이라며 "이재명 대통령은 숙고 속에 국민의 눈높이와 시대적 요구를 함께 살핀 것으로 보인다. 이 대통령의 고뇌를 깊이 이해한다"고 했다.

이어 "'지지'와 함께 '비판'의 목소리도 있을 것"이라며 "모든 목소리를 소중히 듣겠다. 모든 의견이 대한민국이 더 성숙한 민주주의로 나아가는 밑거름이 될 것이라고 믿는다"고 했다. 이는 조국 전 조국혁신당 대표 부부와 윤미향 전 의원 등의 사면을 두고 비난 여론이 일고 있는 점을 의식한 발언으로 해석된다.

그러면서 "특히 내란을 종식해야 하는 정부인만큼 검찰독재의 무도한 탄압수사로 고통받은 피해자들의 삶과 명예를 되돌려 드리고자 했다"며 "정치검찰을 제자리에 돌려놓는 것과 함께 정치검찰의 피해자들도 명예를 되찾는 것이 당연하다"고 강조했다.





