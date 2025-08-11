본문 바로가기
IT·통합

엔씨소프트 '모바일 캐주얼 센터' 신설…아넬 체만 전무 영입

노경조기자

입력2025.08.11 09:41

"모바일 캐주얼 게임 사업 경쟁력 확보"

엔씨소프트가 모바일 캐주얼 게임 사업 경쟁력 확보에 나선다.


아넬 체만 엔씨소프트 모바일 캐주얼 센터장(전무). 엔씨소프트 제공

엔씨소프트는 '모바일 캐주얼 센터'를 신설하고, 센터장으로 아넬 체만 전무를 임원으로 영입했다고 11일 밝혔다. 글로벌 게임 포트폴리오 다각화, 인공지능(AI) 기술과 데이터 기반의 게임 사업 경쟁력 확보를 위함이다.

아넬 체만 전무는 유럽 시장을 중심으로 10년 이상 활동한 모바일 캐주얼 게임 전문가다. 영국 모바일 캐주얼 게임 개발사 트리플닷 스튜디오, 지식재산권(IP) '토킹 톰'으로 유명한 아웃핏7 등 글로벌 모바일 캐주얼 게임 기업에서 사업 부문을 담당했다.


엔씨소프트는 자사가 보유한 AI 기술과 데이터 경쟁력을 모바일 캐주얼 게임 분야로 확장 및 고도화한다는 방침이다. 기업 가치 제고와 경쟁력 강화를 위한 글로벌 투자 기회도 적극 모색한다.


엔씨소프트 관계자는 "신성장 동력 확보를 위해 자체 신규 IP 개발과 퍼블리싱 사업을 강화하는 등 글로벌 포트폴리오 다각화를 지속 추진하고 있다"며 "대규모 다중접속(MMO) 개발력 고도화, 슈팅·서브컬처 게임 개발 클러스터 구축에도 힘쓰고 있다"고 말했다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
