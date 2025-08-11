신한자산운용, 중소형주알파펀드→신한패러다임코리아로 펀드명 변경

신한자산운용은 신한중소형주알파펀드 펀드명을 '신한패러다임코리아펀드'로 변경한다고 11일 밝혔다.

펀드평가사 제로인에 따르면 해당 펀드의 최근 1개월과 3개월 수익률은 15.50%, 40.28%를 기록했다. 같은 기간 동일 유형 내에서 수익률 1위를 차지했다. 올해 누적 수익률 60.63%를 기록하며 벤치마크 대비 29.05%포인트(P) 초과 성과를 달성했다.

신한패러다임코리아펀드는 전통적인 업종 구분을 넘어 산업 내 패러다임 변화를 포착해 투자 기회를 발굴한다. 인공지능(AI), 주주가치, K소비재, 바이오, 친환경, 플랫폼 등 10개의 패러다임에 기반한 핵심 기업에 집중적으로 투자한다. 개별 기업 탐방과 철저한 펀더멘탈 분석을 통해 포트폴리오의 분산과 안정성을 강화하는 전략을 추구한다.

전략 변경을 통해 기존 중·소형주 중심 투자에서 벗어나 정부의 정책 변화와 시장 환경에 따른 다양한 패러다임에 분산 투자함으로써 시장 대비 알파 수익을 추구한다. K소비재, AI, 주주가치 등 핵심 투자 영역을 확장하여 포트폴리오 변동성 완화와 초과 수익 기회 확대를 극대화하는데 주력하고 있다.

신한자산운용 주식투자운용본부 정성한 본부장은 "전략 변경은 단기적 수익률 제고뿐만 아니라 시장 변화에 민첩하게 대응하고 펀드의 지속 가능 성과를 목표로 하는 중장기적 판단에 기반한다"고 말했다. 이어 "하반기 국내 증시는 변동성 확대와 구조적 성장 기회가 공존하는 국면"이라며 "미국 기준금리 인하 기대감에 따른 아시아 시장으로의 자금 유입도 증가할 전망"이라고 설명했다.





