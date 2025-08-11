내란 특검, ‘계엄 해제 방해 의혹’ 조경태 소환… 국민의힘 의원 중 첫 조사

조 의원, ‘참고인 신분’ 조사… "그날 새벽 경험한 내용 소상히 말할 것"

국민의힘 조경태 의원이 11일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실로 참고인 조사를 위해 출석하며 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

'계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 조경태 국민의힘 의원이 11일 내란 특검팀(특별검사 조은석)에 출석했다.

특검팀은 이날 오전 8시부터 조 의원을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다. 조 의원은 이날 오전 7시50분께 서울고검 특검팀 사무실에 출석하면서 "아직도 내란은 끝나지 않았고, 당내에 내란 동조 세력이 존재하고 있다"고 밝혔다.

이어 "저는 헌법기관의 일원으로서 국민 안전과 생명을 지켜야 할 의무가 있다"며 "이와 관련해 그날 새벽 경험했던 내용에 대해 소상히 말씀드릴 것"이라고 말했다.

조 의원은 지난해 12월 4일 새벽 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 당시 국민의힘 의원 18명 중 한 명이다. 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐다.

특검팀은 국민의힘 의원 대부분이 계엄 해제 표결에 참석하지 못한 배경에 윤석열 전 대통령과 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등이 관여돼 있는 것은 아닌지 확인하고 있다.

계엄 선포 직후 추 전 원내대표는 비상 의원총회 소집 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경하고 또다시 소집 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다.

계엄 선포 이후 추 전 원내대표와 윤 전 대통령이 통화한 사실도 드러났는데, 윤 전 대통령이 추 전 원내대표에게 국회 표결을 막아달라는 요청을 했고 추 전 원내대표가 이를 받아들여 의총 장소를 변경해 의원들의 표결 참석을 방해한 것이 아니냐는 의혹이 제기된 상태다.

하지만 추 전 원내대표 측은 계엄을 사전에 인지하지 못했고 윤 전 대통령과 표결 방해를 논의하지도 않았다는 입장이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



