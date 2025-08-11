삼성월렛 출시 10주년…"국민 3명 중 1명 쓴다"

가입자 1866만명 달해…누적 결제금액 430조원

AI 기술 적용해 개인 맞춤형 서비스 강화

캐시백·경품·SNS이벤트 등 프로모션 진행

삼성전자의 통합 디지털 지갑 서비스 '삼성월렛'이 2015년 8월 첫 선을 보인 이후 올해로 출시 10주년을 맞이했다. 사진=삼성전자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자의 통합 디지털 지갑 서비스 '삼성월렛'이 올해 출시 10주년을 맞았다. 2015년 8월 첫선을 보인 삼성월렛은 단순한 모바일 결제 수단을 넘어 결제, 교통, 신원 인증, 멤버십, 전자문서 등 일상 전반을 아우르는 디지털 라이프 플랫폼으로 자리매김했다.

11일 삼성전자에 따르면 삼성월렛 가입자는 출시 첫해 160만명에서 현재 1866만명으로 약 11배 증가했다. 국민 3명 중 1명이 사용하는 셈이며, 하루 평균 실행 횟수는 1660만회에 달한다. 연간 결제금액은 2016년 3조6000억원에서 2024년 88조6000억원으로 약 24배 늘었고, 누적 결제금액은 약 430조원에 이르렀다. 국내 간편결제 시장이 2016년 23조5000억원에서 2024년 350조원 규모로 10배 이상 성장하는 동안, 삼성월렛은 이용자와 서비스 영역을 꾸준히 확장했다.

삼성월렛의 가장 큰 특징은 '하나의 앱으로 모든 지갑 기능을 대체한다'는 점이다. 신용·체크카드 결제뿐 아니라 △교통카드 △멤버십 △계좌 관리 및 이체 △항공권·티켓 △모바일 쿠폰을 통합 제공한다. 실물 신분증과 동일한 효력을 가진 모바일 주민등록증, 운전면허증, 국가보훈등록증뿐 아니라 모바일 학생증과 전자증명서 조회·제출 기능도 지원한다. 여기에 자동차 키 기능까지 더해 실생활에서 지갑을 들고 다니지 않아도 되는 '완전한 디지털 지갑' 환경을 구현했다.

이 같은 진화는 국내외 파트너사와의 협업을 기반으로 했다. 삼성월렛은 출시 초기 국내 결제 인프라 환경을 고려해 기존 마그네틱 리더기(MST)와 NFC를 모두 지원, 가맹점 부담 없이 서비스를 확산시켰다.

글로벌 시장에서도 경쟁력을 넓혀 현재 미국, 영국, 사우디아라비아, 브라질, 싱가포르 등 61개국에서 현지 파트너사와 서비스를 제공한다. 국내 등록 카드로 전 세계 NFC 가맹점에서 비접촉 결제가 가능하며, 하나은행 글로벌 지급결제 플랫폼 GLN 제휴국에서는 QR 코드 스캔만으로 결제·현금자동입출금기(ATM)출금을 할 수 있다. 12개국 85개 도시에서는 신용카드만으로 지하철·버스를 이용할 수 있고, 주요 통화 환전·당일 수령 서비스도 제공된다.

삼성전자는 앞으로 인공지능(AI) 기술을 접목해 삼성월렛을 '지능형 개인 금융·생활 플랫폼'으로 발전시킬 계획이다. 채원철 삼성전자 MX사업부 디지털월렛팀장(부사장)은 "앞으로도 다양한 기술을 기반으로 실제 지갑 이상의 편의성과 경험을 제공하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>