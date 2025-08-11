소진공, 스마트상점 기술보급사업 소상공인 추가 모집

2차 추가경정예산 반영

오는 9월4일까지 신청·접수

소상공인시장진흥공단은 중소벤처기업부와 함께 2025년도 2차 추가경정예산으로 '스마트상점 기술보급사업'을 확대해 참여 소상공인을 추가 모집한다고 11일 밝혔다.

스마트상점 기술보급사업은 소상공인 점포에 배리어프리 키오스크, 서빙 로봇, 디지털 사이니지 등 스마트 기술을 보급해 매장 운영의 효율성과 고객 서비스 품질 향상을 지원하는 사업이다. 올해 5월 소상공인을 대상으로 사업 참여자를 모집한 결과, 인건비 절감, 고객 응대 효율 향상 등의 효과가 있는 스마트 기술의 수요가 꾸준했다.

스마트상점 기술보급사업은 도입 방식에 따라 일반형, 렌탈형, SaaS형 중 선택할 수 있으며, 일반형은 최대 500만원, 렌탈형은 연 350만원, SaaS형은 연 30만원까지 국비 지원이 제공된다.

참여를 희망하는 소상공인은 스마트상점 누리집에 등록된 기술목록 중 원하는 기술을 직접 선택해 신청할 수 있으며, 기술 도입에 필요한 자부담금 30~50%와 부가가치세 10%는 신청인이 부담해야 한다. 단, 간이과세자, 1인 사업장, 장애인기업은 국비 지원 비율을 80%까지 확대해 자부담 비율을 20%로 완화한다.

지원 대상은 소상공인기본법 제2조에 따른 소상공인으로, 신청일 기준 정상적으로 영업 중인 사업장이어야 한다. 선정된 소상공인은 국비 지원금액에 대한 지급보증보험에 가입하고, 지원받은 스마트기술을 의무사용기간(2년) 동안 유지·관리해야 한다. 참여 신청은 오는 9월4일까지 스마트상점 누리집을 통해 접수할 수 있으며, 자세한 내용은 전용 콜센터를 통해 안내받을 수 있다.

박성효 이사장은 "이번 추가모집을 통해 보다 많은 소상공인이 스마트 기술을 도입할 수 있도록 참여 기회를 넓혔다"며 "더 많은 소상공인이 디지털 전환이라는 변화에 대비할 수 있기를 바란다"라고 전했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



