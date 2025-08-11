광복 80주년 맞아 항일유산 특별전 개최

안중근 유묵·의병 문서 등 처음 공개

"선조들 의지 후대에 전승"

국가유산청은 광복 80주년을 맞아 오는 12일부터 10월 12일까지 덕수궁 돈덕전에서 특별전 '빛을 담은 항일유산'을 연다고 11일 밝혔다.

서울 진관사 태극기[사진=국가유산청 제공] AD 원본보기 아이콘

개항기부터 광복까지의 항일 독립유산을 통해 지난 역사를 돌아보는 장이다. 국민과 함께 광복 80주년을 기념하고, 광복의 참된 의미와 항일유산의 소중함을 되새기는 기회를 제공한다.

전시에선 2024년 7월 일본에서 환수한 '한말 의병 관련 문서'와 지난 4월 고(故) 구태회 LS전선 명예회장의 딸인 구혜정 여사가 경매를 통해 입수한 안중근(1879∼1910) 의사의 유묵 '녹죽(綠竹·푸른 대나무)'이 처음 공개된다. 대한제국 주미공사 이범진의 외교 일기인 '미사일록'과 대한민국 임시정부가 국제연맹에 독립을 요구하기 위해 편찬한 '한일관계사료집'도 함께 베일을 벗는다.

가장 주목되는 한말 의병 관련 문서는 1851년부터 1909년까지 작성된 문서 열세 건을 아우른다. 13도 창의군에서 활동한 허위(1855∼1908)·이강년(1858∼1908) 등이 남긴 글과 위정척사론을 대표하는 인물이자 항일 의병 운동을 이끈 최익현(1833∼1906)의 편지 등이 담겼다.

한말 의병 관련 문서[사진=국가유산청 제공] 원본보기 아이콘

의병들이 남긴 기록은 두루마리 두 개에 실려 있다. 자료를 이어 붙인 뒤 '한말 일본을 배척한 두목의 편지', '한말 일본을 배척한 폭도 장수의 격문(檄文·선동하거나 불의에 대한 분노를 고취하고자 쓴 문서)'이라고 제목을 붙였다. 완전히 펼쳤을 때 가로 길이가 각각 406.5㎝와 569.5㎝에 달한다.

국가유산청은 두루마리 첫머리에 쓴 글과 전문가 견해를 토대로 개천장치(芥川長治)가 자료를 모으고, 1939년 8월 지금의 형태로 제작했다고 추정한다. 개천장치는 독립운동을 탄압해 만주국 훈장까지 받은 일제 헌병이다.

문서 곳곳에는 어려운 상황에도 의지를 꺾지 않았던 의병들의 모습이 담겨 있다. 의병장 노재훈은 1908년 글에서 "어찌 각골명심(刻骨銘心·뼈에 새길 정도로 마음속 깊이 새겨 두고 잊지 아니함)해 흥복(興復)의 희망을 일으키지 않을 것이겠습니까?"라며 전의를 불태운다. 양주·파주 일대에서 활약한 의병장 윤인순(1880∼1909)은 친일 단체인 일진회에 보내는 '고시(告示)'에서 "지금 너희들의 하는 바는 부끄럽지 않겠는가"며 꾸짖기도 한다.

함께 공개되는 녹죽은 안중근 의사가 순국을 앞두고 굳은 의지를 담아 쓴 힘 있고 기개 넘치는 글씨다. 예부터 구전돼 온 오언시집 '추구(推句)'에 나오는 구절을 적은 것으로, 안 의사의 지조와 절개를 상징한다고 평가받는다.

미사일록은 이범진(1852∼1911)이 1896년 6월 20일부터 1897년 1월 31일까지 주미공사로 활동한 내용을 일기 형태로 기록한 자료를 공사관 서기생 이건호가 필사한 것이다. 이범진이 바다를 건너는 여정, 초기 미국 생활, 미국 주요 인사 접견 등 주미 공사로서 활동한 과정이 날짜별로 정리돼 있어 사료로서의 가치가 크다.

한일관계사료집은 1919년 대한민국 임시정부가 국제연맹에 우리 민족의 독립을 요구하기 위해 편찬한 역사서로, 임시정부가 편찬한 최초이자 유일한 역사서다. 한일 관계사를 중심으로 삼국시대부터 연대별로 일본의 침략성을 실증하고, 식민 탄압의 잔혹성과 3·1운동의 원인 및 전개 과정을 정리했다.

국가유산청은 이 밖에도 우리나라 사찰에서 최초로 발견된 일제강점기 태극기인 보물 '서울 진관사 태극기'와 일제강점기 유럽에서 독립운동을 이끌었던 서영해의 활동을 보여주는 국가등록문화유산 '독립운동가 서영해 자료' 등 항일유산 110여 점을 전시한다. 관람객의 이해를 돕기 위해 전시 유물을 소개하는 영상과 음성 해설도 제공한다. 제작에는 서경덕 성신여대 교수와 배우 차주영이 참여했다.

국가유산청 관계자는 "관람 기회의 폭을 넓히기 위해 같은 기간 부산 근현대역사관과 광주 역사민속박물관, 울산박물관, 목포근대역사관에도 전시 부스를 설치해 운영할 예정"이라며 "조국의 자주독립을 이루기 위해 희생한 선조들의 의지를 그대로 전하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>