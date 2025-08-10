직장인 3명 중 1명 "채용공고와 실제 근로조건 달라"

'수습 갑질 금지' 全사업장 확대 86% 찬성

직장인 3명 중 1명은 채용공고와 실제 근로조건이 다른 경험을 했다는 설문조사 결과가 나왔다.

직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 이달 6월 1∼7일 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 설문한 결과 이같이 나타났다고 10일 밝혔다.

조사에 따르면 채용공고 또는 입사 제안 조건과 실제 근로조건의 동일 여부에 대한 물음에 '동일했다'는 답변은 64.7％, '동일하지 않았다'는 35.5％로 나타났다. 동일하지 않았다는 응답은 비정규직(39.3％)과 5인 미만 사업장 근로자(42.4％)에게서 높게 나타났다.

수습 기간 반복 연장, 거짓·과장 채용공고 등 '수습 갑질' 문제의 해결을 위해 현재 30인 이상 사업장에 적용되는 채용절차법을 모든 사업장에 확대 적용해야 하는지에 대해선 85.8％가 동의했다.

직장갑질119는 "채용 갑질, 수습 갑질은 절박한 구직자의 마음을 이용한 채용 사기"라며 "채용공고와 실제 근로조건이 다를 경우 과태료가 아닌 벌금을 부과하도록 하는 등 사용자 처벌을 강화하기 위한 법 개정이 시급하다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



