오늘부터 하반기 전공의 모집…'지역·필수과'는 이탈 우려도

29일까지 총 1만3498명 병원별 모집

전국 수련병원들이 하반기 전공의 모집을 시작한다. 정부가 수련의 연속성을 보장해 달라는 전공의들의 요구를 대부분 받아들이면서 지난해 2월 의과대학 증원에 반발해 병원을 떠났던 전공의 상당수가 의료 현장으로 돌아올 것으로 보인다.

11일 의료계에 따르면, 전국 수련병원들은 이날까지 채용 공고를 확정해 공지한 후 자체 일정에 따라 이달 29일까지 인턴과 레지던트를 선발한다. 보건복지부 수련환경평가위원회가 병원별 신청을 받아 공고한 모집인원은 인턴 3006명, 레지던트 1년차 3207명, 레지던트 상급연차(2~4년차) 7285명 등 총 1만3498명이다.

정부는 지난 7일 수련협의체 회의에서 사직 전공의들이 이전에 근무하던 병원에 같은 과목·연차로 복귀할 경우 수련병원에서 자율적으로 정원을 결정하고, 정원을 초과하더라도 절차에 따라 사후 정원을 인정해 주기로 했다. 또 입영 대기 상태인 전공의가 복귀할 경우 수련을 모두 마친 후 입영할 수 있게 최대한 조치하기로 약속했다.

이처럼 정부가 전공의들의 요구 조건을 상당 부분 받아들인데다 전공의 사이에서도 더 이상의 투쟁은 무의미하다는 공감대가 확산하면서 그동안 복귀를 미뤄왔던 상당수의 전공의가 다시 수련을 재개할 것이란 관측이 나온다.

다만 지역별, 과목별로 복귀 규모에 편차를 보일 것으로 예상된다. 현재 전국에서 수련 중인 전공의는 모두 2532명으로, 이 가운데 1707명(67.4%)이 수도권 병원에, 825명(32.6%)이 비수도권 병원에서 근무 중이다. 의정 갈등 전인 2023년 말 기준으로 전체 전공의 중 수도권 근무 전공의의 비율이 64%였는데, 지난해와 올해 상반기 전공의 모집에서 수도권 전공의들이 상대적으로 더 많이 복귀했기 때문이다.

아울러 상반기 추가 모집을 통해 지난 6월 수련을 재개한 전공의들은 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과 등 필수과목보다는 소위 '인기과'에 상대적으로 몰렸다. 김선민 조국혁신당 의원이 복지부에서 받은 자료에 따르면 올해 3월 대비 6월에 전공의 숫자가 가장 많이 늘어난 과목은 영상의학과(16.9%), 정형외과(12.9%), 비뇨의학과(11.8%), 성형외과(10.5%) 등인 반면 내과(5.0%), 외과(2.1%), 산부인과(3.3%), 소아청소년과(1.0%), 응급의학과(3.5%)에선 전공의 증가율이 5%에도 못 미쳤다.

이에 따라 추가로 전공의를 채용해야 하는 수련병원들도, 그동안 사직 전공의를 채용해 왔던 지역병원, 중소병원들도 모두 곤혹스러워하고 있다. 전공의가 사직 이전에 근무하던 병원으로 복귀를 원하는 경우 기존 정원에 상관없이 수련병원이 자율적으로 채용하도록 허용하면서

의정 갈등 기간 이미 타 병원 출신의 전공의를 채용한 대형 병원이나 인기과의 경우 의정 갈등 이전보다 전공의 숫자가 더 늘어날 수 있기 때문이다. 반면 일부 1·2차 병원에선 그동안 근무하던 사직 전공의들이 다시 원래 수련병원에 복귀하기 위해 사직 의사를 밝히면서 당장 의료진 공백을 우려하는 상황인 것으로 전해졌다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



