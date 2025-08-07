본문 바로가기
CJ ENM, 2분기 매출 1.3조…영업이익은 19% 감소

김보경기자

입력2025.08.07 14:42

CJ ENM 이 올해 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 19% 감소한 286억원을 기록했다.


7일 CJ ENM은 연결기준으로 2025년 2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 12.7% 증가한 1조3129억원, 영업이익은 19% 감소한 286억원을 기록했다고 공시했다.

부문별로 보면 미디어플랫폼 매출은 전년 동기 대비 9.5% 감소한 3193억원, 영업손실은 80억원으로 집계됐다.


영화·드라마 부문은 지난해 대비 42.7% 증가한 4105억원의 매출을 올렸다. 같은 기간 영업손실은 12억원으로 축소됐다. 음악 부문의 경우 전년 동기 대비 매출액은 29.5% 증가한 1972억원, 영업이익은 248.7% 증가한 171억원을 각각 기록했다.


CJ온스타일로 대표되는 커머스 부문 2분기 매출은 전년 동기 대비 3.7% 증가한 3858억원, 영업이익은 214억원을 기록했다. 유튜브, 틱톡 등 외부 채널에서의 숏폼 콘텐츠 확산에 따라 모바일 애플리케이션 유입이 증가하며, 상반기 모바일 라이브 커머스 거래액은 47.1% 증가했다

CJ ENM은 올해 ▲웰메이드 콘텐츠 제작 경쟁력 강화 ▲글로벌 가속화 ▲디지털 플랫폼 강화 ▲모바일 라이브 커머스 지속 성장 위한 e커머스 역량 강화 등에 집중하고 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

