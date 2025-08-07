본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

잰시오 장성호점, 전남사랑의열매 착한가게 가입

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.07 14:27

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
7일 젠시오 장성호점이 착한가게에 가입해 전남사회복지공동모금회가 현판 전달식을 진행하고 있다. 전남사회복지공동모금회 제공

7일 젠시오 장성호점이 착한가게에 가입해 전남사회복지공동모금회가 현판 전달식을 진행하고 있다. 전남사회복지공동모금회 제공

AD
원본보기 아이콘

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 젠시오 장성호점이 착한가게에 가입해 현판전달식을 진행했다고 7일 밝혔다.


젠시오 장성호점 박흥문 대표는 운영하는 가게가 지역 주민들 덕분에 성장할 수 있었기에 지역사회에 대한 책임감을 느꼈다고 한다. 이에 주변의 어려운 이웃을 돕고자 망설임 없이 매월 수입의 일부분을 기부하는 전남 사랑의열매 착한가게에 가입했다.

이번 착한가게 가입으로 매월 기부되는 금액은 전남도 내 어려운 이웃들에게 사용될 예정이다.


젠시오 장성호점 박흥문 대표는 "어려운 이웃을 위해 도움을 줄 수 있는 방법을 늘 고민해왔다"며 "조금이나마 지역사회에 보탬이 되고자 매월 수입의 일부를 기부하는 '착한가게'에 동참하게 됐다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

소비쿠폰 신청 2주 만에 지급액 46% 사용 완료

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기