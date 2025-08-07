잰시오 장성호점, 전남사랑의열매 착한가게 가입

7일 젠시오 장성호점이 착한가게에 가입해 전남사회복지공동모금회가 현판 전달식을 진행하고 있다. 전남사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 젠시오 장성호점이 착한가게에 가입해 현판전달식을 진행했다고 7일 밝혔다.

젠시오 장성호점 박흥문 대표는 운영하는 가게가 지역 주민들 덕분에 성장할 수 있었기에 지역사회에 대한 책임감을 느꼈다고 한다. 이에 주변의 어려운 이웃을 돕고자 망설임 없이 매월 수입의 일부분을 기부하는 전남 사랑의열매 착한가게에 가입했다.

이번 착한가게 가입으로 매월 기부되는 금액은 전남도 내 어려운 이웃들에게 사용될 예정이다.

젠시오 장성호점 박흥문 대표는 "어려운 이웃을 위해 도움을 줄 수 있는 방법을 늘 고민해왔다"며 "조금이나마 지역사회에 보탬이 되고자 매월 수입의 일부를 기부하는 '착한가게'에 동참하게 됐다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



