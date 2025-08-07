본문 바로가기
사직야구장에 등장한 '보보'… 광복 80주년, 야구팬과 함께 기린다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.07 13:01

부산지방보훈청, '국가보훈부 캐릭터 보보' 전시

부산 사직야구장을 찾은 야구팬들이 국가보훈부의 상징 캐릭터 '보보'와 특별한 만남을 갖는다.


국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 롯데자이언츠와 손잡고 5일부터 15일까지 사직야구장 광장에서 광복 80주년을 기념하는 '보보 전시 행사'를 개최한다.

사직야구장에 전시된 보보.

사직야구장에 전시된 보보.

보보는 '나라사랑큰나무'의 새싹과 파랑새, 태극 문양을 모티브로 탄생한 국가보훈부 공식 캐릭터다. 이름에는 '지킬 보(保)'와 '갚을 보(報)'의 의미를 담아, 선열들의 희생을 후세가 기억하고 그 은혜에 보답하겠다는 상징이 내포돼 있다.

보훈청은 젊은 세대와의 공감대를 넓히기 위해 사직야구장이라는 열린 공간을 택했다. 특히 광복 80주년이라는 뜻깊은 해를 맞아, 일상 속에서 자연스럽게 보훈의 의미를 되새기는 계기를 만들겠다는 복안이다.


부산지방보훈청 관계자는 "광복의 기쁨을 더 많은 시민과 나누고자 롯데자이언츠와 협업해 이번 전시를 기획했다"며 "보훈문화를 확산하기 위한 다양한 시도와 노력을 이어가겠다"고 말했다.


행사에 대한 자세한 내용은 부산지방보훈청 누리집을 통해 확인할 수 있다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
