본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

신한카드, 10대 맞춤 '처음 체크' 출시

문채석기자

입력2025.08.07 10:00

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소비 데이터 기반 맞춤 혜택

신한카드는 중·고등학생 소비 데이터를 참고해 맞춤형 혜택을 담은 10대 특화 금융상품 '신한카드 처음 체크'를 출시했다고 7일 밝혔다.


신한카드, 10대 맞춤 '처음 체크' 출시
AD
원본보기 아이콘

10대의 소비 수준을 고려해 혜택 제공 기준이 되는 전월 실적을 일반 체크카드 상품보다 낮은 10만원으로 설정했다.

학습 활동과 밀접한 독서실, 도서, 문구 업종 이용 시 5% 적립 혜택을 제공한다.


청소년 고객이 자주 가는 편의점(GS25, CU, 세븐일레븐)과 패스트푸드, 카페(투썸플레이스, 이디야, 메가MGC커피, 파리바게뜨, 배스킨라빈스) 업종에서는 기본 5% 적립에 방과 후 오후 4~8시에 적용되는 2% 추가 적립을 더해 이용 금액의 최대 7%를 적립해준다.


신한카드 관계자는 "10대 학생이 가장 많이 이용하는 업종에서 실질적인 혜택을 체감하도록 상품을 설계했다"며 "앞으로도 10대 고객의 소비 라이프스타일을 반영한 맞춤형 금융 서비스를 통해 차세대 주력 고객의 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

포스코이앤씨 잇단 사망사고SMR·방사광가속기 '불똥'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기