코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합

한국증시가 7일 장 초반 혼조세다. 코스피는 외국인과 기관의 매도세에도 개인 매수세에 힘입어 3200선을 회복했다.

이날 오전 9시25분 기준 코스피지수는 전날 대비 4.90포인트(0.15%) 오른 3203.04에 거래됐다. 이날 지수는 16.67포인트(0.52%) 오른 3214.81로 출발한 후 상승 폭을 축소하며 3200선 근처에서 움직이고 있다. 외국인이 615억원어치를 순매도하고 있고, 기관은 619억원어치를 팔아치우고 있다. 개인은 1119억원어치를 사들이고 있다.

업종별로 보면 오락문화(4.27%), IT서비스(1.59%), 운송장비부품(1.00%), 기계장비(0.85%), 전기전자(0.52%), 운송창고(0.50%) 등 업종이 상승했다. 반면 제약(-1.30%), 음식료담배(-1.11%), 통신(-1.11%), 전기가스(-0.71%), 화학(-0.53%), 일반서비스(-0.52%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.

시가총액 상위 종목 중에선 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 59,800 전일대비 3,000 등락률 +5.28% 거래량 4,034,038 전일가 56,800 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 [특징주]카카오, 2분기 역대 최대 실적…4%대↑카카오, 스테이블코인 TF 구성…뱅크·페이 동참코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (4.58%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 118,100 전일대비 3,900 등락률 +3.42% 거래량 2,023,308 전일가 114,200 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 [특징주] 한화오션 52주 신고가 경신…'마스가' 기대감조선업, 한미 협력 기대감에 상승 탄력…ETF도 동반 강세연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 대체거래소(NXT) 거래 가능! 전 종목 시세 보기 close (4.12%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 479,000 전일대비 12,500 등락률 +2.68% 거래량 124,739 전일가 466,500 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑양대 지수 3% 넘게 급락…코스피 3200선 내줘 전 종목 시세 보기 close (3.43%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,300 전일대비 1,500 등락률 +2.18% 거래량 6,425,719 전일가 68,800 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 조선업, 한미 협력 기대감에 상승 탄력…ETF도 동반 강세[특징주]삼성전자, 애플 차세대 칩 생산 소식에 강세고래 싸움에 새우등? 트럼프發 특허료 인상에 삼성·LG 타격 [알짜배기 지식재산] 전 종목 시세 보기 close (1.89%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 355,000 전일대비 5,000 등락률 +1.43% 거래량 45,563 전일가 350,000 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 [특징주]한미 관세 합의에 조선주 강세…한화오션 8%대↑HD현대, 국내 해운사와 'AI 자율·친환경 선박 기술' 공동 개발"코스피 2차 상승 온다" 3가지 시나리오 보니…이익·환율·정책 전 종목 시세 보기 close (1.43%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 67,300 전일대비 1,000 등락률 +1.51% 거래량 2,899,362 전일가 66,300 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 조선업, 한미 협력 기대감에 상승 탄력…ETF도 동반 강세연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 대체거래소(NXT) 거래 가능!한미글로벌, 해외 원전시장 진출…루마니아 원전 PM 수주 전 종목 시세 보기 close (1.36%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 57,500 전일대비 800 등락률 +1.41% 거래량 444,207 전일가 56,700 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 외국인·기관 '사자'…코스피, 3210선 상승 마감코스피 3200선 탈환…코스닥은 약보합코스피, 3년10개월 만에 3200 돌파…코스닥 800 회복 전 종목 시세 보기 close (1.23%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 6,500 등락률 +2.27% 거래량 34,969 전일가 286,000 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 반도체·배터리도 직접 설계한다…현대차, 내재화 전략은코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 전 종목 시세 보기 close (1.22%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 139,109 전일가 210,500 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 현대차그룹, '기프트카 플레이온' 캠페인…유소년 스포츠단 지원현대차, '2026 싼타페·투싼'·'코나 블랙 익스테리어' 출시현대차, 美 GM과 차량 5종 공동개발 발표…2028년 첫 출시 전 종목 시세 보기 close (1.19%) 등이 상승했다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 174,200 전일대비 4,300 등락률 -2.41% 거래량 211,680 전일가 178,500 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 셀트리온, '앱토즈마' IV 제형 美서 CRS 적응증 허가 추가 승인코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-2.24%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 257,500 전일대비 1,000 등락률 -0.39% 거래량 1,138,136 전일가 258,500 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 대체거래소(NXT) 거래 가능!코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.35%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,028,000 전일대비 3,000 등락률 -0.29% 거래량 12,320 전일가 1,031,000 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑코스피 약보합 마감…外人은 여전히 순매수 전 종목 시세 보기 close (-0.87%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 1,100 등락률 -0.95% 거래량 171,360 전일가 115,600 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑"대출규제·포용금융·공정위 부담"…하반기 은행 실적 '먹구름' 전 종목 시세 보기 close (-0.87%), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 41,600 전일대비 450 등락률 +1.09% 거래량 2,314,926 전일가 41,150 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 해결!외국인 3개월 연속 '바이 코리아', 코스피 전고점 돌파 이끈다연 4%대 최저금리 주식자금 출시! DSR 미적용 상품도 당일 이용 가능! 전 종목 시세 보기 close (-0.61%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 380,500 전일대비 3,500 등락률 -0.91% 거래량 39,647 전일가 384,000 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀투자금 부족, 반대매매 위기...연 4%대 최저금리로 당일 해결![특징주]중국 관세에 반사이익 기대감…2차전지株 반등 전 종목 시세 보기 close (-0.52%) 등은 하락세를 보였다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.47포인트(0.18%) 내린 802.02를 기록했다. 이날 지수는 1.78포인트(0.22%) 오른 805.27로 출발했지만, 하락 전환 후 약보합세다. 외국인과 기관이 각각 564억원, 194억원어치를 팔아치웠다. 개인은 799억원어치를 순매수 중이다.

시가총액 상위 종목 중에선 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 366,000 전일대비 24,000 등락률 +7.02% 거래량 73,193 전일가 342,000 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 [특징주]휴젤, 미국과 중국서 성장 지속[클릭 e종목]"휴젤, 해외 톡신 성장·비용 통제로 실적 기대감↑"휴젤, 상반기 매출 2000억 돌파…사상 최고 기록 전 종목 시세 보기 close (4.39%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 223,500 전일대비 10,500 등락률 +4.93% 거래량 55,521 전일가 213,000 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락외국인·기관 '사자'…코스피, 3210선 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (4.23%), 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 59,300 전일대비 2,200 등락률 +3.85% 거래량 96,614 전일가 57,100 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 "관세 가니 과세 왔다"…코스피 3.9%·코스닥 4% 급락 '비명'코스피 3200선 내줘…코스닥도 3% 가까이 약세코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감 전 종목 시세 보기 close (1.58%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 46,350 전일대비 700 등락률 +1.53% 거래량 71,109 전일가 45,650 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 "관세 가니 과세 왔다"…코스피 3.9%·코스닥 4% 급락 '비명'코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 전 종목 시세 보기 close (1.31%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 277,000 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 45,168 전일가 275,000 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑"관세 가니 과세 왔다"…코스피 3.9%·코스닥 4% 급락 '비명' 전 종목 시세 보기 close (1.27%), 실리콘투 실리콘투 257720 | 코스닥 증권정보 현재가 53,000 전일대비 1,300 등락률 +2.51% 거래량 372,227 전일가 51,700 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피 3200선 내줘…코스닥도 3% 가까이 약세코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 전 종목 시세 보기 close (0.97%) 등이 상승했다. 반면 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 44,750 전일대비 1,750 등락률 -3.76% 거래량 269,194 전일가 46,500 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 '떠오르는 강자' 펩트론 VS '터줏대감' 에코프로, 시총 3위 승자는코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀부담 없는 연 4%대 최저금리로 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지! 전 종목 시세 보기 close (-3.98%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 132,600 전일대비 4,800 등락률 -3.49% 거래량 169,653 전일가 137,400 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에스엠, 3개 분기 연속 깜짝 실적"'케데헌' 신드롬에도 엔터주 ETF 이달 수익률 최하위'데뷔 25주년' 보아, 삼성서울병원 정형외과에 1억원 기부 전 종목 시세 보기 close (-3.35%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 73,800 전일대비 2,800 등락률 -3.66% 거래량 192,257 전일가 76,600 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금 이용 가능! 신용미수대환도 OK!코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-2.61%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 186,200 전일대비 4,700 등락률 -2.46% 거래량 61,630 전일가 190,900 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑"관세 가니 과세 왔다"…코스피 3.9%·코스닥 4% 급락 '비명' 전 종목 시세 보기 close (-1.89%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 304,500 전일대비 8,500 등락률 -2.72% 거래량 38,826 전일가 313,000 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 '떠오르는 강자' 펩트론 VS '터줏대감' 에코프로, 시총 3위 승자는코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-1.76%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 147,400 전일대비 2,100 등락률 -1.40% 거래량 72,239 전일가 149,500 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑코스피,'세제 개편 불확실성' 속 보합…변동성 확대 전망 전 종목 시세 보기 close (-1.61%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 122,700 전일대비 3,200 등락률 -2.54% 거래량 251,739 전일가 125,900 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 에코프로 2분기 영업익 162억원…양극재 판매 확대로 '흑자전환'[특징주]호실적에 목표가 줄상향...에코프로비엠, 4%대 랠리[클릭 e종목]"에코프로비엠, 하반기 흑자 유지 기대" 전 종목 시세 보기 close (-1.51%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 48,400 전일대비 350 등락률 -0.72% 거래량 20,244 전일가 48,750 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피 4년 만에 최고치…3230선 반등 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락외국인·기관 '사자'…코스피, 3210선 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.44%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 51,100 전일대비 800 등락률 -1.54% 거래량 182,361 전일가 51,900 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 에코프로 2분기 영업익 162억원…양극재 판매 확대로 '흑자전환''떠오르는 강자' 펩트론 VS '터줏대감' 에코프로, 시총 3위 승자는코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (-1.25%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 436,500 전일대비 3,000 등락률 -0.68% 거래량 48,220 전일가 439,500 2025.08.07 09:37 기준 관련기사 코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀코스피·코스닥 나란히 상승 출발…2% 가까이 ↑코스피,'세제 개편 불확실성' 속 보합…변동성 확대 전망 전 종목 시세 보기 close (-0.80%) 등은 하락세를 나타냈다.





