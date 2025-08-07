본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합

김대현기자

입력2025.08.07 09:37

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인·기관 '팔자'

한국증시가 7일 장 초반 혼조세다. 코스피는 외국인과 기관의 매도세에도 개인 매수세에 힘입어 3200선을 회복했다.


이날 오전 9시25분 기준 코스피지수는 전날 대비 4.90포인트(0.15%) 오른 3203.04에 거래됐다. 이날 지수는 16.67포인트(0.52%) 오른 3214.81로 출발한 후 상승 폭을 축소하며 3200선 근처에서 움직이고 있다. 외국인이 615억원어치를 순매도하고 있고, 기관은 619억원어치를 팔아치우고 있다. 개인은 1119억원어치를 사들이고 있다.

업종별로 보면 오락문화(4.27%), IT서비스(1.59%), 운송장비부품(1.00%), 기계장비(0.85%), 전기전자(0.52%), 운송창고(0.50%) 등 업종이 상승했다. 반면 제약(-1.30%), 음식료담배(-1.11%), 통신(-1.11%), 전기가스(-0.71%), 화학(-0.53%), 일반서비스(-0.52%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.

서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다. 조용준 기자

서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

시가총액 상위 종목 중에선 카카오 (4.58%), 한화오션 (4.12%), HD현대중공업 (3.43%), 삼성전자 (1.89%), HD한국조선해양 (1.43%), 두산에너빌리티 (1.36%), 삼성전자우 (1.23%), 현대모비스 (1.22%), 현대차 (1.19%) 등이 상승했다. 반면 셀트리온 (-2.24%), SK하이닉스 (-1.35%), 삼성바이오로직스 (-0.87%), KB금융 (-0.87%), 한국전력 (-0.61%), LG에너지솔루션 (-0.52%) 등은 하락세를 보였다.


코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.47포인트(0.18%) 내린 802.02를 기록했다. 이날 지수는 1.78포인트(0.22%) 오른 805.27로 출발했지만, 하락 전환 후 약보합세다. 외국인과 기관이 각각 564억원, 194억원어치를 팔아치웠다. 개인은 799억원어치를 순매수 중이다.


시가총액 상위 종목 중에선 휴젤 (4.39%), 이오테크닉스 (4.23%), 클래시스 (1.58%), 리노공업 (1.31%), 레인보우로보틱스 (1.27%), 실리콘투 (0.97%) 등이 상승했다. 반면 HLB (-3.98%), 에스엠 (-3.35%), 에이비엘바이오 (-2.61%), 삼천당제약 (-1.89%), 펩트론 (-1.76%), 리가켐바이오 (-1.61%), 에코프로비엠 (-1.51%), 케어젠 (-1.44%), 에코프로 (-1.25%), 알테오젠 (-0.80%) 등은 하락세를 나타냈다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"종일 틀었는데 어쩌나"…하루 5시간 에어컨 틀면 전기료 '11만원'

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

버핏의 '은퇴' 한마디에…버크셔 주가 14% '후퇴'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기