엘리스LXP, 1년 새 100만 명↑…이용자 275만 돌파

최호경기자

입력2025.08.07 09:31

이용기관 수 2.4배 증가

엘리스그룹은 교육 실습 플랫폼 '엘리스LXP'를 도입한 기관 수가 2.4배, 누적 이용자 수는 100만명 이상 증가했다고 7일 밝혔다.


엘리스LXP는 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼으로 학습자에게 가상화된 실습 환경과 교육 커리큘럼, 인공지능(AI) 기능을 제공한다. 지난달 말 기준 초·중·고교, 대학교, 기업, 공공기관 등 도입 기관은 9500곳을 넘어섰다. 전년 대비 2.4배 증가한 수치다.

엘리스그룹은 교육 실습 플랫폼 '엘리스LXP'를 도입한 기관 수가 2.4배, 누적 이용자 수는 100만명 이상 증가했다고 7일 밝혔다. 엘리스그룹

누적 이용자 수도 지난달 말 기준 275만명을 돌파했다. 전년 대비 100만명 이상 증가한 수치다. 지난해부터 AI 교육에 대한 수요가 학생은 물론 공공기관, 기업 등 재직자 전반으로 확장되며 엘리스LXP 이용자도 크게 증가했다는 분석이다.

엘리스그룹은 건설기계부터 뷰티, 식품, 미디어 등 광범위한 산업군의 기업 고객을 대상으로 AI 교육을 제공하고 있다. 국방, 보건의료 등 정부 및 공공기관에서 추진하는 AI·SW 역량 강화 교육도 수년간 지속해 오고 있다. 이달부터는 영상 콘텐츠 소비 트렌드를 반영해 제작한 숏폼 방식의 법정의무교육 콘텐츠를 새롭게 선보일 예정이다.


김재원 엘리스그룹 대표는 "학생, 청년, 재직자까지 전 연령대에서 가장 효과적으로 AI를 경험할 수 있도록 학습자와 수요 기관을 고려한 최적의 AI 환경을 구축해 나갈 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
