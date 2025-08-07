카카오, 2분기 어닝 서프라이즈…영업이익 39% 오른 1859억원

2분기 매출·영업이익 최대…커머스·모빌리티 덕

하반기 톡 개편 수익성 확대·AI 생태계 확장 기반

카카오가 2분기 매출과 영업이익 모두 분기 기준 최대치를 기록했다.

카카오는 2분기 매출이 전년 동기 대비 1% 증가한 2조283억원, 영업이익은 같은 기간 39% 상승한 1859억원으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 2분기 기준 역대 최대치다.

카카오는 각종 사법 리스크 속 계열사 정리와 인공지능(AI) 등 핵심 부문 역량 강화, 강도 높은 체질 개선 등을 추진해왔다. 회사 측은 "광고와 커머스를 비롯해 플랫폼 기타 페이, 모빌리티 등의 고른 실적 개선 덕분"이라며 "무엇보다 카카오가 효율적 체질 개선에 성공했다는 것이 고무적"이라고 말했다.

사업 부문별로는 플랫폼 부문 매출액이 1조552억원으로 전년 동기 대비 10% 증가했다. 플랫폼 부문 중 톡비즈 매출은 7% 늘어난 5421억원, 톡비즈 광고 매출은 4% 증가한 3210억원을 각각 기록했다.

특히 최근 주력하고 있는 비즈니스 메시지 매출이 16% 뛰었다. 회사 측은 다양한 메시지 템플릿으로 광고주들이 보낼 수 있는 메시지 종류와 활용 범위를 확장하고 있어 중장기적 매출 성장 가능성이 클 것으로 기대했다.

선물하기와 톡딜 등 톡비즈 커머스 매출은 2212억원으로 전년 동기보다 10% 늘었다. '나에게 선물하기'를 통한 자기 구매 건수가 증가한 덕분이라는 설명이다.

커머스의 올해 2분기 통합 거래액은 전년 동기 대비 6% 확대된 2조5000억원을 기록했다.

모빌리티·페이 등이 포함된 플랫폼 기타 매출액은 전년 동기와 비교해 21% 상승한 4348억원으로 나타났다, 모빌리티는 주차와 퀵 서비스 사업 확장이 전체 매출 성장을 이끌었고, 페이는 금융과 플랫폼 서비스의 고성장에 힘입어 두 자릿수 매출 성장률을 기록했다고 회사는 설명했다.

반면 포털비즈 매출은 783억원으로 11% 감소했으며, 콘텐츠 부문 실적 개선은 이뤄지지 않았다. 콘텐츠 부문 2분기 매출액은 9731억원으로 전년 동기보다 7% 줄었다.

게임 매출은 감소했으나, 뮤직과 스토리 매출액은 각각 전년 동기 대비 1% 증가한 5175억원, 2187억원을 기록했다. 미디어 매출은 942억원으로 같은 기간 5% 늘었다.

카카오는 카카오톡 서비스의 대대적인 개편을 준비하고 있다고 전했다. 또 AI 측면에서는 인프라부터 언어 모델까지 AI 생태계 확장을 위한 기반을 다지고, 하반기에 국민 모두가 AI를 손쉽게 접할 수 있는 다양한 서비스도 순차적으로 선보일 예정이라고 강조했다.

정신아 카카오 대표는 "곧 진행될 카카오톡 개편을 통해 플랫폼의 트래픽 성장이 수익으로 자연스럽게 연결되는 선순환 구조가 구축될 것"이라며 "하반기에는 카카오톡과 연결된 다양한 AI 서비스를 순차적으로 출시해 전 국민 AI 시대를 열겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>