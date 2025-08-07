본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

카카오, 2분기 어닝 서프라이즈…영업이익 39% 오른 1859억원

노경조기자

입력2025.08.07 08:42

시계아이콘01분 11초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2분기 매출·영업이익 최대…커머스·모빌리티 덕
하반기 톡 개편 수익성 확대·AI 생태계 확장 기반

카카오가 2분기 매출과 영업이익 모두 분기 기준 최대치를 기록했다.


카카오, 2분기 어닝 서프라이즈…영업이익 39% 오른 1859억원
AD
원본보기 아이콘


카카오는 2분기 매출이 전년 동기 대비 1% 증가한 2조283억원, 영업이익은 같은 기간 39% 상승한 1859억원으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 2분기 기준 역대 최대치다.

카카오는 각종 사법 리스크 속 계열사 정리와 인공지능(AI) 등 핵심 부문 역량 강화, 강도 높은 체질 개선 등을 추진해왔다. 회사 측은 "광고와 커머스를 비롯해 플랫폼 기타 페이, 모빌리티 등의 고른 실적 개선 덕분"이라며 "무엇보다 카카오가 효율적 체질 개선에 성공했다는 것이 고무적"이라고 말했다.


사업 부문별로는 플랫폼 부문 매출액이 1조552억원으로 전년 동기 대비 10% 증가했다. 플랫폼 부문 중 톡비즈 매출은 7% 늘어난 5421억원, 톡비즈 광고 매출은 4% 증가한 3210억원을 각각 기록했다.


특히 최근 주력하고 있는 비즈니스 메시지 매출이 16% 뛰었다. 회사 측은 다양한 메시지 템플릿으로 광고주들이 보낼 수 있는 메시지 종류와 활용 범위를 확장하고 있어 중장기적 매출 성장 가능성이 클 것으로 기대했다.

선물하기와 톡딜 등 톡비즈 커머스 매출은 2212억원으로 전년 동기보다 10% 늘었다. '나에게 선물하기'를 통한 자기 구매 건수가 증가한 덕분이라는 설명이다.


커머스의 올해 2분기 통합 거래액은 전년 동기 대비 6% 확대된 2조5000억원을 기록했다.


모빌리티·페이 등이 포함된 플랫폼 기타 매출액은 전년 동기와 비교해 21% 상승한 4348억원으로 나타났다, 모빌리티는 주차와 퀵 서비스 사업 확장이 전체 매출 성장을 이끌었고, 페이는 금융과 플랫폼 서비스의 고성장에 힘입어 두 자릿수 매출 성장률을 기록했다고 회사는 설명했다.


반면 포털비즈 매출은 783억원으로 11% 감소했으며, 콘텐츠 부문 실적 개선은 이뤄지지 않았다. 콘텐츠 부문 2분기 매출액은 9731억원으로 전년 동기보다 7% 줄었다.


게임 매출은 감소했으나, 뮤직과 스토리 매출액은 각각 전년 동기 대비 1% 증가한 5175억원, 2187억원을 기록했다. 미디어 매출은 942억원으로 같은 기간 5% 늘었다.


카카오는 카카오톡 서비스의 대대적인 개편을 준비하고 있다고 전했다. 또 AI 측면에서는 인프라부터 언어 모델까지 AI 생태계 확장을 위한 기반을 다지고, 하반기에 국민 모두가 AI를 손쉽게 접할 수 있는 다양한 서비스도 순차적으로 선보일 예정이라고 강조했다.


정신아 카카오 대표는 "곧 진행될 카카오톡 개편을 통해 플랫폼의 트래픽 성장이 수익으로 자연스럽게 연결되는 선순환 구조가 구축될 것"이라며 "하반기에는 카카오톡과 연결된 다양한 AI 서비스를 순차적으로 출시해 전 국민 AI 시대를 열겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"종일 틀었는데 어쩌나"…하루 5시간 에어컨 틀면 전기료 '11만원'

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

포스코이앤씨 잇단 사망사고SMR·방사광가속기 '불똥'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기