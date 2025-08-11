보행자 친화도시 서울…어떻게 변화했나[新교통난민 보고서]20

서울의 미래 - 교통의 미래

서울시, 1990년대 보행자 정책 시작

2000년대 서울광장 조성·청계천 복원

오세훈, 286억 투입해 보행환경 개선

서울로 7017은 이용자↓…'철거론'

서울시는 선제적으로 보행 친화적 환경을 만드는 정책을 펼쳤다. 단순히 보행 공간을 넓히는 것을 넘어서 안전한 환경 조성, 미적 요소까지 더해 보행자의 선호를 높였다.

본격적인 서울시의 보행 정책은 보행자 교통사고가 늘어난 1990년대에 시작됐다. 급격한 도시화와 함께 자동차 대수가 1980년 45만대에서 1990년 120만대로 5년 사이 2.6배 늘었다. 이와 동시에 교통사고가 늘어나자 1997년 서울시 보행조례를 제정하고, 인사동·명동 일대에 '차 없는 거리'가 조성됐다. 1998년에는 걷고 싶은 거리를 조성하고, 제1차 서울시 보행환경 기본계획이 수립됐다.

서울광장에 조성된 서울야외도서관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

2000년대 들어서 보다 많은 공간이 보행자의 품으로 돌아갔다. 2004년 서울 중심부의 차도를 과감하게 없애고 대규모 잔디광장인 '서울광장'을 조성한 것이 대표적이다. 노후화된 청계 고가도로를 철거하고 청계천을 복원한 것도 이맘때다. 서울광장은 서울야외도서관·스케이트장 등 사계절마다 수십만명 이상 시민이 찾는 명소가 됐다. 청계천 역시 시민·외국인 할 것 없이 시내를 가로지를 때 찾는 휴식지이자 보행로가 됐다.

오세훈 서울시장은 '걷고 싶은 서울' 정책을 강화하고 있다. 시는 올해 286억을 투입해 85㎞에 달하는 도심 내 보도를 정비한다. 파손됐거나 노후한 보도를 교체해 보행 편의를 높인다는 취지다. 지난해 9명이 사망한 시청역 역주행 사고와 같은 보행자 대형 사고를 막기 위해 보도용 차량 방호울타리 설치도 확대한다. 아울러 올해 말까지 '2040 미래서울 보도공간 마스터플랜'을 수립해 도심 보행환경 개선을 위한 장기적인 밑바탕도 그릴 계획이다.

다만 뚜렷한 성과가 나타나지 않은 보행 정책도 있다. 2017년 박원순 전 시장이 '차량길에서 사람길로'를 내걸며 서울역 고가차도를 고쳐 만든 공중보행로 '서울로7017'은 방문객이 줄어들며 철거론이 일었다. 서울로7017 방문객은 2019년 815만명에서 지난해 641만명까지 감소했다. 오 시장은 2023년 국회 국정감사에서 서울로7017 철거와 관련한 질문에 "실무 부서 차원에서 서울로7017 존폐에 대한 건의가 있었다"며 "현재 관련 용역이 진행 중이며 객관적인 평가를 보고 철거를 결정하겠다는 신중한 입장"이라고 언급한 바 있다. 이와 관련해 서울시 관계자는 "서울역 일대 공간 재개조를 준비하고 있지만, 서울로 7017과 관련한 계획은 아직 없다"고 말했다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>