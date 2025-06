에스아이빌리지, 신세계V로 리브랜딩…열흘 간 'V페스타' 열어

가장 신세계다운이라는 'VERY' 뜻 내포

상반기 최대 행사 '신세계V 페스타'도 진행

신세계인터내셔날은 론칭 10년 차를 맞이한 디지털 플랫폼 에스아이빌리지(S.I.VILLAGE)의 브랜드명을 '신세계V(SHINSEGAE V)'로 변경했다고 13일 밝혔다. 이에 맞춰 오는 22일까지 열흘 간 상반기 최대 혜택을 제공하는 '신세계V 페스타'를 진행한다.

신세계인터내셔날은 직관적이고 간결한 브랜드명을 통해 정체성을 강화하고 인지도를 높이기 위해 신세계V로 브랜드명을 변경했다. 기존 에스아이빌리지는 신세계인터내셔날이 운영하는 다양한 브랜드를 하나의 마을(VILLAGE)로 통합한다는 의미를 담고 있었는데, 자사 브랜드 외에도 총 2000여개의 다양한 브랜드를 운영하고 있는 만큼 확장성과 다양성을 넓히기 위해 변경하게 됐다.

새로운 브랜드명인 신세계V는 기존 에스아이빌리지에서 핵심 단어인 '신세계'와 빌리지의 'V'를 조합한 것이다. 가장 나다운, 가장 신세계다운이라는 'VERY'의 뜻을 내포하고 있다.

신세계V는 리브랜딩을 통해 신세계만의 독보적인 안목을 느낄 수 있는 국내 대표 럭셔리 플랫폼으로서의 위상을 공고히 한다는 전략이다. 'VERY ME, VERY SHINSEGAE(가장 나다운, 가장 신세계다운)'을 콘셉트로 잡고 가장 나다운 취향을 가진 트렌드리더들이 모이는 공간을 만들겠다는 계획이다. 이를 위해 패션모델 신현지, 박성진 등 영향력 있는 트렌드리더 9인과 함께 한 캠페인 비주얼 및 영상도 공개한다.

리브랜딩과 함께 UX/UI도 대폭 개선했다. 기존 뷰티, 의류, 액세서리, 골프, 키즈 등 복잡하게 나뉘어 있던 카테고리를 패션, 뷰티, 라이프로 간결하게 정리했다. 여기에 마치 한권의 잡지를 읽듯 브랜드와 트렌드, 관심사를 심도 있고 감각적으로 담아낸 매거진형 큐레이션 '베리 신세계' 탭을 신설하며 스토리 콘텐츠를 강화했다. 올해 하반기 중에는 배송, 기프트 서비스 등 디지털 혁신 채널로서의 다양한 신규 서비스를 추가 개발해 선보일 예정이다.

행사 기간 중 매일 오후 2시 선착순 1000명에게 1만 e포인트, 총 1억원 상당의 쇼핑 지원금을 제공한다. 매일 오전 9시와 오후 6시 두 차례 선착순 3000명에게는 각각 14% 쇼핑백 쿠폰과 7% 더블 쿠폰을 발급한다.

또한 최종 결제 금액의 최대 30%를 e포인트로 돌려주는 페이백 행사도 진행한다. 페이백은 신세계인터내셔날 브랜드의 경우 30만원 이상 구매 시 30%, 30만원 미만 구매 시 15%를 e포인트로 적립해주며, 이 외 스페셜 브랜드는 구매 금액에 관계없이 최대 15%를 적립해준다. 일자별 엄선된 브랜드를 소개하는 브랜드데이 및 24시간 특가를 통한 득템 기회도 마련했다.

신세계인터내셔날 신세계V 관계자는 "플랫폼 리브랜딩에 앞서 전방위적인 고객 설문 조사를 통해 브랜드 인지도, 호감도, 사용 만족도, 개선 필요 영역 등을 면밀하게 분석해 이를 기반으로 리뉴얼을 실시했다"면서 "앞으로도 고객들의 의견을 적극적으로 반영한 서비스 고도화를 통해 국내 최고의 럭셔리 디지털 플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 말했다.





