HD현대 "미국 방위·조선산업 기반 강화 지원할 것"

허드슨연구소 대담 프로그램 참석

美조선 역량 강화 구상과 비전 제시

HD현대가 미국 조선업 역량 복원 관련 대담 프로그램에 참석해 미국과 협력 의지를 피력했다.

HD현대는 19일(현지시간) 미국 워싱턴D.C. 허드슨연구소에서 '선박 정비 : 미 해군 조선 및 선박 수리 강화(Righting the Ship: Strengthening US Navy Shipbuilding and Ship Repair)'를 주제로 열린 토론회에서 미국 해군 함정 건조와 MRO 협력을 통해 지역내 해양 안보 위협을 지원하겠다고 밝혔다. 또 단기적으로 미국 해군의 인도-태평야 준비태세 강화, 장기적으로는 미국 조선산업기반 강화를 지원하겠다고 했다.

지난해 2월 정기선 HD현대 수석부회장이 카를로스 델 토로 미 해군성 장관에게 HD현대중공업 특수선 야드와 건조 중인 함정을 소개하고 있다. HD현대중공업 제공 AD 원본보기 아이콘

HD현대는 토론회에서 미 해군을 지원하기 위한 신규 선박 건조(신조)와 MRO(유지보수) 관련 준비된 역량을 소개하기도 했다. 그러면서 현재 진행 중인 미국 대학과 교류 협력 프로그램, 투자 기회 검토 등을 통해 장기적으로 미국 내 산업기반 강화와 일자리 창출에 기여하겠다고 전했다.

김지훈 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 313,000 전일대비 34,000 등락률 -9.80% 거래량 590,057 전일가 347,000 2025.02.20 10:59 기준 관련기사 '외국인·기관 팔자' 코스피·코스닥 숨고르기[특징주]한국카본, 조선업종 훈풍에 신고가코스피, 외인·기관 순매수에 2620선 회복…6거래일 연속 상승 전 종목 시세 보기 close 특수선사업부 책임은 이날 "우리는 세계 최고 조선사 중 하나로, 선박 건조와 수리 분야에서 더 많은 역량과 지속가능성을 제공하기 위해 미국과 협력할 수 있다"며 "상선에 기반을 둔 해군 지원함 건조에 협력하는 등 창의적인 방법도 생각할 수 있다"고 말했다.

HD현대는 또 "미국 내 조선산업 기반이 강화되는 시점까지 미국 해군의 즉시 필요전력과 관련해 양국 산업계간 협력을 통해 한국이 기여할 수 있는 방안이 있을 것"이라고 밝혔다. 이어 한미정부간 협력을 통해 한국의 조선소를 활용하는 조선 프로그램을 육성한 뒤 이를 미국 조선소로 이전하면 미국의 조선역량을 강화할 수 있을 것이라고 내다봤다.

토론회는 허드슨 연구소 마이크 로버츠(Mike Roberts) 선임 연구원의 사회로 진행됐다. 김지훈 책임, 미국 최대 방산 조선회사 헌팅턴 잉걸스의 톰 무어(Tom Moore) 대관 담당 수석 부사장, 미국 국방용 자율운항선박 업체 사로닉 테크놀로지스의 롭 레먼(Rob Legman) 공동 창립자 및 최고 상업 책임자 등이 패널로 참석했다.

HD현대 관계자는 "HD현대가 허드슨연구소의 초청을 받아 미국 조선산업 역량 강화와 협력 방안에 대해 발표를 진행한 것"이라며, 회사는 향후에도 미국의 주요 연구소, 싱크탱크와 함께 조선 협력과 관련한 아이디어를 지속적으로 공유하며 소통해나갈 예정"이라고 말해다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



