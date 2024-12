美, 北 IT업체 72억 걸고 공개수배…위장취업·돈세탁 혐의

중·러 소재 기업 2곳…관계자 14명 공개

미국 정부가 최대 500만달러(약 72억원) 현상금을 내걸고 북한 IT 업체 관련 정보를 공개 수배한다. 북한 IT 노동자 해외 위장 송출 및 돈세탁 등의 혐의다.

미 국무부 북한 IT 기업 현상수배.

미 국무부는 12일(현지시간) '정의에 대한 보상' 프로그램에 따라 북한 노동자 해외 송출, 돈세탁, 대량살상무기 확산 지원 활동 등에 대한 제보를 요청했다.

국무부는 중국에 본사를 둔 북한 IT 회사 '옌볜 실버스타 네트워크 테크놀로지'와 러시아 소재 '볼라시스 실버스타'에 대한 정보를 수집하고 있다. 이 회사는 북한 IT 근로자와 관리자 등을 중국 지린성의 옌지와 러시아 블라디보스톡으로 송출한 후 신분을 위장시켜 미국과 다른 나라 기업들이 프리랜서 IT 근로자로 고용하게 한 혐의를 받는다. 이들 기업은 이 과정에서 불법으로 얻은 자금을 세탁해 북한에 이익을 제공한 것으로 파악된다.

국무부는 두 기업의 최고경영자(CEO)인 정성화, 실버스타 대표인 김류성, 볼라시스 대표인 리경식 등 회사 관계자 14명의 영문 및 한글 이름을 공개했다. 이들은 2017년 4월부터 2023년까지 훔치거나 대여, 구매한 수백명의 미국인 신분을 이용해 130여명의 북한 IT 노동자들과 북한에 최소 8800만달러(약 1260억원)를 불법으로 벌어들였다.

외신들은 이 자금이 북한 정부로 갔으며, 대량살상무기에 쓰인 것으로 분석한다. 이들은 미국 기업에 IT 노동자로 원격 취업했으며, 회사에서 받은 노트북 등에 원격 접근 프로그램을 설치하고 독점 소스 코드 같은 민감한 정보를 온라인에 공개하겠다고 협박해 고용주로부터 금전을 갈취한 혐의도 받고 있다. 또 이 과정에서 얻은 수익을 중국 은행을 통해 북한 정부로 송금했다고 국무부는 덧붙였다.

같은날 미 법무부는 두 회사 운영에 관련된 북한인 14명을 금융 사기, 자금 세탁, 신원 도용 등 혐의로 전일 기소했다고 발표했다. 법무부에 따르면 유죄 판결을 받을 경우 각각 최대 27년의 징역형에 처할 수 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



