‘제34회 거창국제연극제’ 7월 26일 개막

고전의 울림, 변화의 메시지

‘The resonance of classics, the message of change’



경남 거창군 거창문화재단은 오는 7월 26일부터 8월 9일까지 15일간 ‘제34회 거창국제연극제’를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 국제연극제는 고전의 울림. 변화의 메시지(The resonance of classics, the message of change)라는 슬로건을 내걸며 이와 어울리는 ‘수승대 구연서원에서 피어나는 배롱나무’를 메인 포스터에 디자인했다.

재단에서는 거창국제연극제 참가단체 모집 공모를 2월 중순부터 3월 중순까지 진행해 국내외 137개 공연단체의 제안서를 접수했다. 최종 공연이 확정된 참가단체는 우리나라를 포함하여 7개국 총 51개 단체로 총 76회의 공연이 진행될 예정이다.

특히 올해 참가하는 해외단체는 독일·폴란드의 전통 마임 아티스트, 벨기에의 연극단 ‘스카겐’ 외에도 프랑스, 네덜란드, 중국 총 6개국 6개 단체로 국내 참가단체들과 함께 수준 높은 공연들로 연극제를 구성했다.

거창국제연극제의 화려한 시작과 끝을 알릴 개막공연과 폐막공연은 수승대 눈썰매장에 특설무대를 제작해 진행된다.

개막공연 ‘우먼 후드 <메디아에 대한 오해>’는 고전의 정수를 현대화한 융복합 공연으로 악녀 메디아에 대한 ‘오해’를 ‘이해’로 바꾸는 시도를 통해 인간적인 메디아의 이야기를 보여주고자 하는 작품이다.

또한 폐막공연은 뮤지컬 배우 테이, 정선아, 박소연 등 인기 배우들과 데 파스 팀의 안무, 라이브 밴드와 함께 펼치는 뮤지컬 갈라쇼로 화려한 마무리를 할 예정이다.

개막공연의 무대인 썰매극장은 개막공연 이후에도 연극제 기간 내 공식초청 참가 작품들의 무대로 활용하여 거창국제연극제 야외무대로 이용될 예정이다.

이번에 주목할만한 작품은 ▲제2회 서울 예술상에서 연극 부문 최우수상을 받은 연극집단 청춘 오월당의 ‘우리 교실’ ▲무용 부문 최우수상을 받은 99 아트컴퍼니 ‘제_타오르는 삶’ ▲경남연극제에서 금상을 수상한 극단 미소 ‘함부로 놀리지 마라 ▲국내 최고의 마당놀이 전문가 윤문식 선생이 출연하는 ‘싸가지 흥부전’ ▲영남 성주 굿 소리 보존회의 ‘판 여는 소리’가 있다.

또한 작년에 이어 올해 한 번 더 참가하는 전설적인 무언극 아티스트인 마르셀 마르소의 제자이며 마르소의 전통을 이어가고 있는 독일 보데 커&네안더의 ‘침묵’, 그와 어깨를 나란히 하는 폴란드 MIMO 마임 팀의 ‘코미디언’, 벨기에 최고 인기배우 발렌타인 데 멘스의 1인 13역이라는 독보적이고 특출한 연기력으로 최대의 역작이라는 ‘반 파믈 가족’ 등 해외의 수준 높은 공연을 국내 초연으로 만나볼 수 있다.

올해는 특히 야외 공연장별 특성을 고려하여 공연장마다 특색 있는 연극, 무용, 마임, 연희 등 다양한 장르의 공연이 참여하여 관객들에게 재미와 감동을 줄 예정이다.

연극 외에도 유등으로 조성한 축제 현장과 세계풍물관, 푸드트럭, 워터 밤, 각종 체험 부스 등 풍성한 즐길 거리와 먹거리가 준비되어 있다.

또한 거창의 119개의 누정을 체험할 수 있는 ‘거창한 누각과 정자 문화축제’ 공간도 마련되어 있어 자연과 인간이 하나 되는 치유의 시간을 선사할 것으로 기대된다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



