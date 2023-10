SK이노베이션, 한국ESG기준원 ESG 종합평가 'A+'로 상향

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 124,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 124,700 2023.10.30 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 기름 대신 맥주 파는 SK주(酒)유소 5개월만에 탄생한 사연베트남 방문 최태원 SK 회장, 친환경 사업 협력 강화 약속SK지오센트릭, 공장 짓기도 전에 '재활용 플라스틱 원료' 공급 따내 close 은 국내 대표 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관인 한국ESG기준원(Korea Corporate Governance Service·KCGS)이 시행하는 ESG 종합평가에서 'A+' 등급을 받았다고 30일 밝혔다.

KCGS는 ESG 모범규준에 따라 '지배구조, 환경, 사회 모범규준이 제시한 지속가능경영 체계를 충실히 갖추고 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손의 여지가 상당히 적은' 기업에게만 ESG 종합평가 A+ 등급을 부여하고 있다. 올해 평가대상 유가증권시장 상장법인 791개사 중 A+ 등급을 획득한 기업은 2.4%에 해당하는 19개사다.

KCGS는 미래지향적인 관점에서 지배구조 및 사회책임경영의 방향을 제시해 국내기업들이 대내외적으로 신뢰받을 수 있도록 국내에서 유일하게 ESG 모범규준을 제정·발표하고 있다.

SK이노베이션은 ESG 각 영역의 지속적인 혁신을 통해 사회(Social)와 지배구조(Governance) 영역에서 작년에 이어 A+ 등급을 유지했으며, 환경(Environmental) 영역에서도 A 등급을 획득했다.

SK이노베이션은 이번 ESG 종합평가 등급 상승은 SK이노베이션 계열의 ESG 경영 내재화 노력이 반영된 결과라고 밝혔다. SK이노베이션은 ESG 리포트(지속가능경영보고서)를 통해 자사 ESG 경영 전략인 'G.R.O.W.T.H 체계'와 중장기 핵심과제의 과제별 연간 단위 실적과 목표 및 실행 방안을 공개하고 있다.

G.R.O.W.T.H 체계는 SK이노베이션 파이낸셜 스토리의 구체적인 실행 방법론이다. 수립·추진 중인 전략 '카본 투 그린(Carbon to Green)' 혁신을 통한 넷제로 추진(Green Innovation·Road to Net Zero), 지속가능한 성장의 근간이 되는 안전·보건·환경(Safety/Health/Environment, SHE)강화와 이해관계자의 신뢰 확보(Outstanding SHE Management·Winning the Trust) 및 궁극적인 목표인 이해관계자의 행복(Together with Society·Happiness for all) 등 SK이노베이션의 지향점을 핵심과제로 반영한다.

특히 지배구조 영역에서 독립성과 다양성 확보를 통해 이사회 중심 경영을 강화한 점이 높은 점수를 받았다. SK이노베이션 이사회는 2년 연속 사외이사를 이사회 의장으로 선임하고, 여성 사외이사 2명을 새로 선임해 사외이사를 한 명 증원했다. 이에 따라 전체 이사회 중 사외이사 비중이 기존 71.4%에서 75%로, 여성이사 비율이 기존 14.3%에서 37.5%로 확대됐다.

우상훈 SK이노베이션 ESG추진담당은 "이번 ESG 종합평가 A+ 등급 획득은 SK이노베이션의 지속적인 ESG 경영 노력이 시장으로부터 인정받은 것"이라며 "앞으로도 ESG 경영 내재화를 추진하는 동시에 성과를 투명하게 공개해 외부 이해관계자의 신뢰를 확보해 나가겠다"고 밝혔다.





정동훈 기자



