LG CNS, ‘구글 클라우드 파트너 어워즈’ 2개 부문 수상

LG CNS가 ‘구글 클라우드 파트너 어워즈 2023’에서 한국의 ‘판매(Sales Partner of the Year)’, ‘서비스(Services Partner of the Year)’ 2개 부문의 수상자로 선정됐다고 31일 밝혔다.

구글 클라우드 파트너 어워즈는 구글 클라우드와 협력해 고객에게 새로운 비즈니스 가치를 제공하고, DX(디지털 전환) 성공사례를 만들어낸 디지털 혁신 선도기업을 대상으로 수여된다. 올해는 ▲판매 ▲서비스 ▲산업 솔루션 ▲공공 ▲사회적 영향 등 총 14개 부문으로 나뉘어 진행됐다.

‘판매 파트너’는 고객의 성공적인 클라우드 전환을 지원해 DX(디지털 전환)혁신을 이끈 기업에 수여된다. ‘서비스 파트너’는 고객 비즈니스와 구글 클라우드 특성을 고려해 최적의 조합으로 서비스를 제공한 기업에 수여된다.

한편, LG CNS는 구글 클라우드와 생성형 AI 기반 기술·사업 협력 강화클라우드에서 한발 나아가 LG CNS는 생성형 AI 신기술 영역에서도 구글 클라우드와 전략적으로 협업하기 위해 29일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 개최중인 '구글 클라우드 넥스트 2023' 콘퍼런스에서 최고임원회의를 진행했다.

지난해 국내 기업 최초로 구글 클라우드와 체결한 DX 협약 ‘DTP(Digital Transformation Partnership)’에 이어, 이번 콘퍼런스 기간에 구글 클라우드와 최고임원회의를 진행한 국내 기업은 LG CNS가 유일하다.

양사는 생성형 AI 신기술 적시 지원이 가능한 글로벌 핫 라인 구축에 대해 논의했다. 이를 기반으로 구글 생성형 AI 사업에 대한 협업 및 공동개발에도 나설 계획이다.

LG CNS 현신균 대표는 “MSP, AM, SaaS 등 클라우드의 모든 영역에서 1등 사업자의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라며 “구글 클라우드와의 전략적 협업을 통해 국내 생성형 AI 기술적·사업적 역량도 한층 강화해 나가겠다”고 말했다.





이승진 기자



