SKT, 시각장애인 위한 AI 서비스로 GLOMO 어워드서 수상

SKT 김춘수 팀장(사진 가운데)과 투아트 조수원 대표(사진 왼쪽), GLOMO 어워드 심사위원장 숀 콜린스(CCS인사이트 CEO)가 ‘설리번플러스 x NUGU’의 GLOMO 수상을 함께 기념하고 있다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 임혜선 기자] SK텔레콤은 '세계이동통신사업자연합회(GSMA) 글로벌 모바일 어워드 2022'(GLOMO 2022)에서 소셜 벤처 '투아트' 함께 선보인 시각보조 서비스 ‘설리번플러스 x 누구(NUGU)’로 수상에 성공했다고 3일(현지시간) 밝혔다.

'설리번플러스 x NUGU'가 수상한 분야는 '접근성·포용성 위한 최고의 모바일 사용 사례(Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion)' 부문으로, 정보통신기술(ICT)을 바탕으로 사회적 약자를 돕는 ESG(환경·사회·기업지배구조) 관련 기술이나 서비스를 대상으로 한다.

투아트의 '설리번플러스'는 스마트폰의 카메라를 통해 시각장애인들과 저시력자들의 사람·글자·사물·색상 등의 인식을 돕는 애플리케이션(앱)으로, SKT와 투아트는 시각장애인들이 음성 안내를 통해 주변 사물에 대해 보다 편하게 인식할 수 있도록 ‘설리번플러스’에 세계 최초로 음성 인공지능(AI) 'NUGU'를 적용했다.

또한, 지난해 10월부터는 마스크 착용자 인식률을 높이기 위해 안면 인식 AI 서비스인 SKT NUGU 페이스캔을 적용해 시각장애인들이 가족과 친구는 물론, 주변 사람을 보다 쉽게 인식할 수 있도록 돕고 있다.

양사가 함께 개발하는 AI 기반 서비스는 시각장애인의 가정내 일상 생활을 포함한 이동, 경제활동 전반에 걸쳐 시각장애인을 보조하는데 큰 역할을 담당할 수 있을 것으로 예상된다.

GSMA 심사위원단은 선정 이유에 대해 "'설리번플러스 x 누구'는 장애인들이 매일 마주하는 어려움에 대한 깊은 이해를 바탕으로 만들어진 서비스로, ICT를 기반으로 장애인들이 겪는 허들을 낮춘 긍정적 혁신"이라고 설명했다. SKT는 이번 수상으로 접근성·포용성 위한 최고의 모바일 사용 사례‘ 부문에서 3년 연속 수상에 성공하며 사회적 가치 창출을 위한 지속적인 노력을 인정받게 됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr





