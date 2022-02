[아시아경제 이정윤 기자] 대유플러스 대유플러스 000300 | 코스피 증권정보 현재가 1,270 전일대비 5 등락률 -0.39% 거래량 796,483 전일가 1,275 2022.02.28 14:34 장중(20분지연) 관련기사 대유플러스, 지난해 영업익 128억원…전년보다 11.6% ↓‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일 close 는 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액을 1337원에서 1336원으로 조정한다고 28일 공시했다.

조정사유는 신규 전환사채 발행에 따른 전환가액 조정이다.

아울러 이날 대유플러스는 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액도 1344원에서 1338원으로 조정한다고 공시했다. 시가하락에 따른 전환가액 조정이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr