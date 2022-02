중기부, 우크라이나 사태 대응 긴급회의 개최

[아시아경제 최동현 기자] 중소벤처기업부가 최근 전면전으로 치닫고 있는 러시아의 우크라이나 침공 사태와 관련해 중소기업 분야의 피해 지원을 위한 긴급회의를 개최했다고 28일 밝혔다.

지난 23일 자행된 러시아의 특별군사작전으로 최근 우크라이나 사태는 심각한 국면에 돌입하고 있다. 미국과 유럽 국가들은 하이테크 품목 수출금지, 러시아 은행 금융거래 중지, 국채발행 금지, 천연가스관 승인 중단 등 러시아에 대한 경제제재를 높여가고 있다.

이미 유가와 환율이 급등하는 가운데 러시아에 대한 수출입 통제, 스위프트(SWIFT) 퇴출 등 제재가 더 강화될 경우 우리 중소기업은 무역, 자본, 에너지·원자재 시장에 미칠 부정적 영향을 피할 수 없는 상황이다. 중소기업의 대(對) 러시아, 우크라이나 수출은 각각 전체의 2.8%(10위), 0.3%(37위) 규모다. 2014년 러시아가 크림반도를 장악했을 때 서구권 수출통제 영향으로 러시아 수출이 53.7% 줄어들기도 했다.

그동안 정부는 대통령 주재 국가안전보장회의(NSC), 대외경제안보전략회의 등을 통해 우크라이나 사태에 대한 종합 대응계획을 마련했다. 중기부 차원에서도 범정부 '우크라이나 사태 비상대응 티에프(TF) 회의'에 참여해 중소기업의 원자재 애로 대응을 준비해왔다.

하지만 최근 상황이 급변해 수출·금융 지원, 납품단가 조정 등 중소기업이 처한 상황별로 필요 지원을 신속하게 연계·제공하는 체계가 필요할 것으로 판단해 이번 긴급회의를 소집했다.

이 회의에는 업계 대표인 중소기업중앙회, 수출·금융 지원기관인 중소벤처기업진흥공단 및 기술보증기금, 중소기업 영향 심층분석을 위한 중소벤처기업연구원 등이 함께했다. 이들은 기관 간 긴급 지원방안을 공유하고 효과적인 공동 대응체계 구축방안에 대해 논의했다.

구체적으로는 지방청, 중앙회, 공단 지역본부 등을 통한 피해접수 창구 운영, 일시적 유동성 애로에 따른 경영안정자금 지원, 원자재 가격 급등에 따른 납품단가 조정 방안 등을 검토했다.

회의를 주재한 강성천 중기부 차관은 “우크라이나 사태는 비단 수출·진출기업뿐 아니라 국제 에너지가 상승, 달러화 강세 등 다양한 변수에 의해 우리 중소기업 전반에 중대한 영향을 미칠 수 있다”며 “최악의 사태를 상정하여 면밀하게 대응을 준비해야 한다”고 말했다.

중기부는 이날 회의결과를 바탕으로 조속히 비상대책반을 가동해 타격이 우려되는 중소기업군에 필요한 지원을 시행하고 범정부 TF와의 협업을 통해 현장애로 과제를 해결해나갈 계획이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr