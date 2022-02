[인사] 국토교통부

■국토교통부

<국장급 전보> ▶토지정책관 진현환

<과장급 전보·전출입>▶재정담당관 오원만 ▶도로투자지원과장 강욱 ▶신공항기획과장 이경재 ▶도로시설안전과장 김현진 ▶기술정책과장 이성훈 ▶경기도 방현하

<부이사관 승진>▶건축정책과장 이진철 ▶해외건설정책과장 오성익 ▶항공정책과장 김홍락 ▶국토교통부 강태석

