'단일화 협상 전말' 이례적으로 공개한 尹…"'협상 그만'을 위한 포석? 安 압박용?"

이례적으로 협상 전말 공개 나선 윤석열

안철수 후보 협상 재개 압박 포석 가능성

양측 관계 험악해질 수 있어, 단일화 '먹구름'



[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 27일 안철수 국민의당 대선후보와 단일화 협상을 벌였지만, 결렬됐다고 알렸다. 양측 전권 대리인끼리는 최종타결을 봤지만 안 후보가 거부했다면서, 협상 경과를 상세히 공개했다. 단일화 협상 결렬 책임이 안 후보 측에 있음을 부각시켜 안 후보를 압박하려는 것으로 보인다.

이날 윤 후보는 안 후보와의 단일화 협상 경과 등을 소개한 뒤 "안 후보가 시간과 장소를 정해준다면 제가 지방 가는 중이라도 언제든지 차를 돌려 직접 찾아뵙고 안 후보와 흉금을 터놓고 얘기를 나누고 싶다"며 "국민들의 열망인 정권교체를 위한 야권 통합 희망의 끈을 놓지 않겠다"고 전했다.

협상 재개를 위해 자세를 낮추는 태도를 취했지만, 안 후보를 압박하는 내용이 상당수 담겨 있다. 일단 국민의힘은 그동안 수면 밑에서 이뤄졌던 협상 경과를 모두 공개했다. 안 후보가 단일화를 제안하기 이전에 이미 협상이 진행된 바 있다는 것이다. 또한 안 후보가 주장했던 여론조사 방식의 단일화는 협상 테이블에 오른 적도 없다는 점도 밝혔다. 운 후보는 "실제로 전권 대리인들 사이에 단일화 협의를 해 나가는 과정에서 여론조사 얘기가 한번도 나온적이 없고 여조 방식을 역선택을 할것인지에 대한 논의도 전혀 협상 테이블에 오른적이 없다"고 언급했다.

윤 후보는 "안 후보의 자택을 방문해서 정중한 태도를 보여드리겠다고 전달했다", "회동을 공게 제안해달라고 이 역시 수락한 바 있다"며 협상 타결을 위한 노력을 소개했다. 반면 안 후보 측으로부터 "사전에 약속되지 않은 (자택) 방문은 단일화 파국이니 시도조차 말라했다"고 전했다.

또한 안 후보가 윤 후보 지지자들의 전화 , 문자 공새로 전화를 쓸 수 없어 윤 후보의 제안을 확인하지 못했다는 설명도 반박했다. 윤 후보는 " 보셨는지 안보셨는지 정확히 모르겠지만 제가 안 후보께 전화드리고 문자드리고 나면 그쪽 관계자들에게 전화 드렸다 문자드렸으니 보시라고 말씀 드렸고, 보셨다는 말을 들었다"고 언급했다. 안 후보가 그동안 윤 후보측 연락을 받지 못했다고 밝혀왔던 내용을 정면 부정하는 것이다.

협상 경과를 모두 공개한 뒤 안 후보의 결렬 이유에 대해서는 "특별한 이유가 없는 것 같다는 답변을 받았다"고 언급했다. 안 후보의 변심 이외에는 설명의 여지를 남기지 않은 것이다.

권영세 국민의힘 총괄선대본부장은 협상 과정 전말을 공개하면 오히려 협상이 어렵지 않겠냐는 지적에 대해 "국민이 이 부분에 대해서 정권교체 강하게 요구하고 있어 답변 드릴 수밖에 없었다"고 설명했다.

하지만 국민의힘 관계자는 다른 뉘앙스의 발언을 하기도 해다. 이 관계자는 "책임론으로 가면 단일화가 어려워진다"면서도 "국민적으로 단일화하라는 국민적 요구나 요청에 대해 안 후보가 느끼고 참여하라"고 밝혔다.

다만 안 후보가 이같은 압박에 따라 협상을 재개할지는 미지수다. 오히려 양측간의 감정이 험악해짐에 단일화 협상 가능성 자체에 먹구름이 드리울 수 있다는 관측도 나온다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr