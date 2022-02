식약처, 3월 첫주 개인구매용 자가검사키트 1600만명분 공급

[아시아경제 김흥순 기자] 식품의약품안전처는 3월 첫째 주(2월27일∼3월5일)에 개인이 구매할 수 있는 코로나19 자가검사키트 1600만명분이 전국 약국과 편의점 약 7만5000여 곳에 공급된다고 27일 밝혔다.

같은 기간 선별진료소와 유치원과 초중고 학생, 어린이집·임신부·노인복지시설 등 취약 계층 지원을 위한 공공분야에는 2037만명분이 공급된다. 3월에는 총 2억1000만명분의 코로나19 자가검사키트가 선별진료소 등 공공분야와 약국·편의점 등 민간분야로 공급될 예정이다.

2월에는 총 1억520만명분의 자가검사키트가 전국에 공급됐다. 선별진료소 등에 3700만명분, 약국·편의점 등에 6820만명분이다.

식약처는 공식 홈페이지에서 자가검사키트의 구매요령과 어린이 사용 방법, 편의점 재고량 확인 방법 등의 정보를 제공하고 있다고 밝혔다.

자가검사키트 판매처로 지정된 7개 편의점 체인 중 GS25, 씨유(CU), 세븐일레븐 등 3개 사는 자체 운영하는 모바일 애플리케이션에서 자가검사키트 재고량을 실시간으로 제공하고 있다.

식약처는 "앞으로도 자가검사키트 생산업체와 적극적으로 협력해 생산량을 늘림으로써 개인이 적기에 적정한 가격으로 자가검사키트를 구매해 검사할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

