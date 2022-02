이재명 "재정상 부담, 기본소득 조금 미루겠다"

이 후보 대표공약 '기본소득'… "국가 사정 어려워 중복되는 면 있다"

[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 재정부담을 이유로 기본소득 추진 시점을 미루겠다고 밝혔다. 이 후보는 연간 25만원을 시작으로 임기말 연 100만원까지 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

26일 이 후보는 경기 의정부역 앞에서 가진 유세에서 "국가 사정이 너무 어려워 기본소득은 중복되는 면이 있기 때문에 재정상의 부담이 있어 조금 미뤄 하겠다. 재정상의 문제 없이 코로나19를 극복하는데 집중하겠다"고 언급했다.

기본소득은 이 후보의 대표 공약으로 국민동의를 전제로 추진하겠다는 의사를 밝힌 상태다. 연간 25만원으로 시작해 임기 말 연 100만원까지 확대하는 것으로 재원은 국토세와 탄소세를 신설해 마련할 방침이다. 이 후보는 "전 세계에서 가계부채 비율이 가장 높은 나라가 우리나라다. 재분배 소득은 우리나라가 전 세계에서 가장 낮다. 정부가 부담을 안 하니까 전 세계에서 국가 부채 비율은 제일 낮다"고 설명했다.

이밖에 이 후보는 코로나19 피해를 본 소상공인·자영업자를 위해 윤석열 국민의힘 후보가 "대통령이 된다면 최대 1000만원을 지원하겠다"고 발언한데 대해 "300만원을 지원하는 것도 야당이 안 하려고 못하게 하다가 결국 나중에 합의해놓고는 매표했다고 욕하더니 1000만원을 지원한다고 한다"고 꼬집었다.

