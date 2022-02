[아시아경제 이창환 기자] 러시아와 전쟁 중인 우크라이나가 3500명 이상의 러시아 군인이 숨졌다고 주장했다.

26일 우크라이나 현지 언론 등에 따르면 우크라이나 대통령실 고문 미하일로 포돌랴크는 "현재까지 러시아는 3500명이 넘는 군인을 잃었고, 200명은 포로로 잡혔다"고 말했다.

포돌랴크 고문은 "우크라이나 방위군과 경찰이 전국을 통제하고 있다"고 주장했다.

러시아군 인명피해에 대한 이런 주장은 러시아 측의 발표와는 크게 다르다.

앞서 러시아 국방부는 "25일 전투 과정에서 적군 200명 이상이 사망했으며 러시아군 희생자는 없었다"고 주장한 바 있다.

