[아시아경제 이창환 기자] 페이스북 모기업 메타가 러시아 국영 언론 매체가 자사 플랫폼에서 광고나 영리행위 하는 것을 금지한다고 25일(현지시간) 밝혔다.

외신에 따르면 메타 보안 정책 관계자는 이날 트위터를 통해 "추가적인 러시아 국영 언론에 표식을 붙이는 행위를 계속하고 있다"고 말했다.

이어 "이런 변경사항은 이미 시작됐고 주말까지 이어질 것"이라고 덧붙였다.

앞서 러시아 당국은 자국 국영 언론 매체가 올린 콘텐츠를 상대로 팩트체크를 하고 문제가 있다는 표식을 붙이는 행위를 중단하라고 페이스북에 요구한 바 있다.

메타가 이에 불응하자 러시아 통신 당국은 "러시아 미디어 검열에 대한 대응 차원에서 러시아에서 페이스북 접속을 부분적으로 제한한다"고 밝힌 바 있다.

