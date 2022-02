[속보] '시대의 지성' 이어령 초대 문화부 장관 별세…향년 88세

속보[아시아경제 이관주 기자] 초대 문화부 장관을 지낸 이어령 이화여자대학교 명예석좌교수가 26일 별세했다. 향년 88세.

호적상 1934년 충남 아산에서 출생한 고인은 문학평론가, 언론인, 교육자, 정치인 등으로 활동하며 한국을 대표하는 석학이자 '시대의 지성인'으로 꼽혔다.

