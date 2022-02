세계랭킹 21위 버거 "3타 차 선두"…임성재 "우승 텃밭서 컷 오프?"

혼다클래식 둘째날 5언더파, 커크와 기타야마 공동 2위 추격전, 한국은 이경훈 공동 53위 생존

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "이틀 연속 5언더파."

‘넘버 21’ 대니얼 버거의 2022시즌 첫 승 진군이다. 26일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스 PGA내셔널골프장(파70ㆍ7125야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 혼다클래식(총상금 800만 달러) 둘째날 5타를 더 줄여 3타 차 선두(10언더파 130타)에 나섰다. 크리스 커크와 커트 기타야마(이상 미국)가 공동 2위(7언더파 133타)에서 추격전을 펼치는 상황이다. ‘슈라이너스 챔프’ 임성재(24)는 ‘컷 오프’됐다.

버거가 바로 2016~2017년 페덱스세인트주드클래식에서 2연패를 달성한 선수다. 2020년 6월 찰스슈왑챌린지 우승 당시 콜린 모리카와와 연장사투 끝에 ‘3승 고지’에 올라 남다른 존재감을 더했다. 3월 ‘제5의 메이저’ 더플레이어스챔피언십 직후 코로나19여파로 셧다운됐다가 재개한 무대라는 점에서 스포트라이트를 받았다. 지난해 2월 AT&T페블비치프로암에서 통산 4승을 수확했다.

버거는 이날 버디 6개와 보기 1개를 묶었다. 13번홀(파4) 버디로 출발이 좋았고, 최대 승부처 ‘베어트랩(Bear Trap)’에서 15번홀(파3) 보기와 16번홀(파4) 버디로 순항을 거듭한 뒤 18번홀(파5) 버디로 상승세를 탔다. 후반 3~4번홀 연속버디와 7번홀(파3) 버디 등 특히 후반 공격적인 플레이가 돋보였다. 그린적중률 77.78% ‘송곳 아이언 샷’에 홀 당 평균 1.57개 ‘짠물퍼팅’을 가미했다.

특급매치 제네시스인비테이셔널 직후 세계랭킹 ‘톱 10’이 휴식에 들어가 우승 확률은 더욱 높아졌다. 실제 선두권에 이렇다할 경쟁자가 보이지 않는다. 브룩스 켑카(미국)는 공동 31위(이븐파 140타)에 머물렀다. 한국은 임성재와 함께 강성훈(35)과 노승열(32) 모두 일찌감치 코스를 떠났고, 이경훈(31)이 공동 53위(2오버파 142타)로 유일하게 살아남았다. 디펜딩챔프 맷 존스(호주) 역시 ‘컷 오프’다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr