[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 피아니스트 조성진이 우크라이나 침공 사태 이후 출연이 취소된 러시아 피아니스트의 대타로 미국 뉴욕 카네기홀에 선다.

카네기홀은 25일(현지시간) 조성진이 이날 오후 8시 빈필하모닉 오케스트라 공연에 투입됐다고 밝혔다.

당초 이날 공연은 세계적인 지휘자인 발레리 게르기예프의 지휘에 데니스 마추예프가 협연할 계획이었다. 그러나 '친 푸틴' 성향의 게르기예프와 마추예프가 2014년 러시아의 우크라이나 크림반도 강제 합병을 지지한 것이 문제가 됐다.

이에 따라 이날 빈필하모닉 지휘는 야닉 네제 세갱 지휘자가, 마추예프의 빈자리는 조성진이 채우게 됐다. 조성진은 라흐마니노프의 피아노협주곡 2번을 연주할 예정이다.

카네기홀은 "오늘밤 연주를 위해 짧은 시간 내 독일 베를린에서 (뉴욕으로) 비행기를 탄 조성진에게 깊은 감사를 드린다"고 밝혔다.

