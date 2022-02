[아시아경제 이혜영 기자] 러시아가 영국 항공사들의 영공 통과와 착륙을 금지했다.

러시아 항공 당국은 25일(현지시간) 영국 항공사들의 러시아 착륙뿐 아니라 환승까지 금지했다고 AP·AFP 등이 보도했다.

착륙 및 영공 통과 금지 대상은 영국에 등록했거나 영국 관련 기관이 운영·소유·대여한 항공기다.

이는 전날 영국이 경제제재의 일환으로 러시아 국적기 아에로플로트 승인을 유예한 데 따른 조치다. 벤 월러스 영국 국방부 장관은 이에 대해 "전날 우리 조치에 대한 보복"이라고 말했다.

