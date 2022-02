[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 박영숙 광주광역시 서구의원이 최근 제301회 임시회에서 5분 자유발언을 통해 공적사무를 하는 통장위촉심의위원회 위원에게 심사수당이 지급되지 않는 점을 지적했다.

박영숙 의원은 “입법미비로 공적인 사무를 수행하는 심의위원에게 불이익이 가서는 안 된다”며 “관련 부서에서는 조속히 법령과 조례, 예산편성기준 등을 적극적으로 검토해 개선해주길 바란다”고 말했다.

