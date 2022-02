순천대 사회봉사단, 순천SOS어린이마을 IT인프라 개선 재능기부 나서

컴퓨터 업그레이드 및 인터넷망 구축, 웹캠 설치로 비대면 수업 걱정 뚝

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진) 사회봉사단이 24일 순천SOS어린이마을의 IT인프라 개선을 위해 재능기부에 나섰다고 밝혔다.

순천대는 지난 2020년부터 순천SOS어린이마을과 봉사활동을 진행한 인연으로, 2021년 상호협력 업무협약을 체결하고 멘토링 및 봉사 프로그램으로 다양한 활동을 함께해 왔다.

최근 봉사활동을 위해 시설을 방문한 순천대 사회봉사단원들은 SOS어린이마을 컴퓨터실 및 인터넷망 노후화로 코로나19로 인해 늘어나는 비대면 프로그램 구동에 많은 어려움을 겪고 있다는 소식을 접했다.

문제 해결을 위해 대학 구성원이 힘을 모았다.

순천대학교 직원연합회가 정보전산원의 협조를 받아 IT인프라 개선을 위한 재능기부 봉사활동을 계획하고, 지난 19일 주말을 맞아 어린이마을로 향했다.

순천대 사회봉사단은 국립대학육성사업비를 통해 비품을 지원받아 재학생들과 함께 컴퓨터 업그레이드 및 인터넷망 구축, 화상 수업을 위한 웹캠 설치 등 인터넷 사용을 원활하게 할 수 있도록 각종 작업을 진행했다.

순천SOS어린이마을 원장은 “평소 인터넷 속도가 느리고, 화상 수업도 어려워 아이들의 교육에 어려움이 많았는데, 순천대학교 구성원의 재능기부로 이제는 마음껏 비대면 수업과 활동에 참여할 수 있게 되었다”라며 감사의 인사를 전했다.

순천대학교 심상덕 사회봉사단장은 “대학 구성원의 재능기부로 이웃을 도울 수 있어 모두가 보람을 느낀다”라며 “향후 순천SOS어린이마을과의 멘토링 프로그램을 통해 요보호 아동들을 위한 지원뿐만 아니라, 지역사회를 위한 봉사까지 활동 영역을 꾸준히 확대해 나가겠다”라고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr