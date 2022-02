잡히지 않는 택시, 카카오 문제라는 서울시…사실일까?

[아시아경제 이승진 기자] 서울시가 카카오택시 운행 실태 조사 결과 ‘승객 골라 태우기’와 ‘호출(콜) 몰아주기’ 의혹이 일부 사실로 드러났다며 카카오의 문제를 지적 했다. 하지만 코로나19라는 특수한 상황에서 조사가 진행된데다, 택시업계의 고질적인 문제인 '골라 태우기'를 카카오 측의 문제만으로 볼 수 없다는 지적이 제기된다.

서울시는 지난해 10~11월 조사원을 승객으로 가장해 카카오택시를 직접 호출·탑승하는 미스터리 쇼퍼(손님으로 가장해 서비스 등 평가) 방식으로 2개월간 진행한 실태조사 결과를 23일 밝혔다. 총 841대를 호출해 장거리(10㎞ 이상)·단거리(3㎞ 이내), 평일·주말, 도심·비도심, 아침·저녁·밤시간대를 각각 구분해 조사했다.

고질적인 '골라 태우기' 문제

서울시 조사에 따르면 평일 밤 도심에서 비도심으로 가는 단거리 승객의 호출 성공률은 23%에 불과했는데, 같은 조건에서 장거리 승객의 경우 호출 성공률이 54%로 2배 넘게 차이가 났다.

종합적으로 살펴보면 카카오택시로 일반 택시를 호출해 배차에 성공한 건을 분석한 결과, 장거리(81.8%)보다는 단거리(66.4%)가 성공률이 낮았다. 또 주말(88.1%)보다는 평일(63.3%)이, 아침(79.0%)·저녁(83.2%)보다는 밤 시간대(58.6%)일수록 호출 성공률이 낮았다.

이에 대해 서울시는 카카오택시 앱이 기사들에게 승객의 목적지를 제공하면서, 기사들이 승객을 골라 태우고 있는 정황이 확인됐다고 평가했다.

목적지 없애면 '골라 태우기' 사라질까

서울시는 카카오택시 앱의 목적지 제공으로 골라 태우기가 발생한다고 지적했다. 하지만 골라 태우기 문제는 택시업계의 고질적인 문제다. 과거 서울시는 심야시간에 주로 발생하는 승차거부와 골라 태우기가 사회적 문제로 떠오르자 집중 단속을 벌인 바 있다. 집중 단속을 벌였음에도 승차거부는 2017년 1500여건에서 2019년 1900건으로 오히려 증가했다.

특히 서울시는 카카오택시 앱에서 목적지를 제거할 경우 골라 태우기가 사라질 것으로 보고 있으나, 이미 서울시는 한차례 자체 택시 앱 'S택시'의 실패를 경험한 바 있다. 2019년 선보인 S택시 앱은 승객이 목적지를 표시하지 않은 상태로 주변 1㎞ 내의 택시를 골라 부를 수 있는 것이 특징이다. S택시 앱은 모든 서울 택시에 자동으로 설치되며, 요금은 기본적인 택시 요금을 적용하되 인센티브와 페널티를 뒀다.

하지만 S택시 앱은 한 달의 시범 운영 끝에 기사들의 반발로 수억원의 사업비만 사용한 채 막을 내렸다. 또 카카오T가 2018년 ‘스마트 호출’ 출시 당시 목적지 미표기로 시작했지만 기사들의 콜 수락률이 워낙 낮아 방침을 철회한 바 있다. 마찬가지로 목적지 미표기 콜 서비스를 시행하던 우티도 최근 목적지 표기로 정책을 변경했다.

코로나19로 수급 불균형 심화, 부족한 택시 기사

이번 서울시 조사는 코로나19라는 특수한 상황 속에서 진행되며 정확한 평가가 이뤄지기 어렵다는 점도 있다. 코로나19에 따른 영업시간 제한으로 특정 시간대에 승객이 과도하게 쏟아지는 것을 제외하면 전반적인 시간대에서 승객이 줄어들며 택시 기사들의 이탈도 가속화 됐다.

전국택시운송사업조합연합회에 따르면 코로나19 이전인 2020년 서울시의 택시 운전자 수는 7만9000여명을 넘어섰다. 하지만 2022년 1월 기준 서울시의 택시 운전자 수는 7만명으로 9000명 이상 감소했다. 법인택시의 경우 30% 이상 감소하기도 했다.

운행 택시의 수는 크게 감소한 반면 영업시간 제한에 따라 승객이 쏟아지는 오후 9시~10시에는 자연스럽게 승객의 호출 성공률이 떨어질 수밖에 없는 상황이다. 또 택시 기사 역시 전반적인 승객 감소로 수입이 줄어들어 장거리 운행을 선호하게 된 상황이다.

승객 적고, 단거리에 높게 나타난 배차비율…가맹택시 '콜 몰아주기'일까

서울시는 카카오택시의 자사 가맹택시(카카오T 블루) '콜 몰아주기'에 대한 실태조사도 진행했다. 가맹택시는 매출의 3.3%를 수수료로 내다보니, 카카오택시가 가맹택시에 승객 호출을 몰아주는 게 아니냐는 의혹이다.

조사 결과 '일반호출'을 눌렀는데 가맹택시가 배차되는 경우가 약 39%인 것으로 나타났다. 유형별로는 평일보다는 주말, 장거리보다는 단거리, 저녁·밤보다는 아침일수록 가맹택시가 배차된 비율이 높았다. 이를 두고 서울시는 일반호출 시 일반택시가 아닌 가맹택시가 배차되고 있는 것을 확인했다고 밝혔다.

하지만 이 역시 골라 태우기로 비롯됐을 가능성이 높다는 게 관련 업계의 설명이다. 조사에서 일반호출에도 가맹택시가 상대적으로 높은 비율로 배차된 경우는 택시 기사들이 일반적으로 운행을 꺼리는 경우였다. 일반택시의 경우 장거리 콜을 우선적으로 선택하고, 또 승객이 적은 시간대에는 운행하는 택시 수가 적어 콜을 거부하지 않을 시 자동배차가 되는 가맹택시의 배차율이 높아진 것으로 분석된다.

이와 관련해 서울시는 카카오택시의 배차 알고리즘이 정확히 확인되지 않은 만큼 '콜 몰아주기'에 대해서는 좀 더 구체적인 조사와 분석이 필요하다고 설명했다.

