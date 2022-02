이커머스 '봄맞이' 시작…봄 쇼핑 찬스 풍성

쿠팡, '봄맞이 온택트베이비페어' 진행

위메프, '신학기 준비' 기획전

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 업체들이 봄을 맞아 다양한 혜택과 할인을 제공하는 기획전을 마련하고 있다. 코로나19 장기화로 비대면(언택트) 소비 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 봄맞이 쇼핑을 즐길 수 있는 기회가 될 전망이다.

쿠팡은 글로벌 육아용품 브랜드들의 인기 상품을 모은 '봄맞이 온택트베이비페어'를 내달 7일까지 진행한다. 올해 첫 온라인 베이비페어로, 따뜻한 봄에도 집에만 있어야 하는 부모와 아이들을 위해 준비했다. 고객들은 장난감부터 식품, 가구까지 다양한 필수 육아 상품을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.

이번 베이비페어에는 레고, 아이배냇, 베베쿡, 토이트론, 함소아 등을 포함한 총 20개의 국내외 인기 유아용품 브랜드들이 참여한다. 이들의 대표 상품은 쇼핑 편의를 위해 마련된 브랜드관에서 한눈에 모아볼 수 있다.

위메프에선 이달 28일까지 '신학기 준비' 기획전이 진행된다. '새학기필수템 가전/가구', '등장부터 남다른 패션', '첫걸음 준비 등원/등교', '신학기 건강준비 끝' 등 4개 테마관에서 올 봄 신학기 준비를 위한 다양한 아이템을 만날 수 있다.

봄에 특히 수요가 많아지는 디지털 가전, 가구·인테리어 카테고리는 인기 브랜드 전용관을 연다. 애플, LG전자, 레노버, 주연테크, 한샘, 리바트, 필웰, 사사가구, 핀란디아 등이 참여한다.

인터파크는 봄을 맞아 이사와 혼수를 준비하고자 하는 수요에 발맞춰 '이사·혼수 통합 프로모션'을 28일까지 진행한다. 까사미아, 자코모, 에싸, 에보니아 등 인기 가구 브랜드 상품으로 구성됐으며 500여종의 상품을 최대 65% 할인된 가격에 판매하는 것이 특징이다.

또한 중복 할인 쿠폰과 신용카드 청구 할인 혜택도 함께 이용할 수 있어 보다 저렴하게 가구 상품을 구매할 수 있다. 이밖에도 중·대형 가구 상품, 실내 인테리어 상품 등 프로모션 내의 상품 카테고리를 브랜드와 품목에 따라 분류해 쇼핑 편의성을 제고했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr