부부, ‘캠퍼스커플’ 되다! … 동의대 대학원 석·박사과정 함께 합격

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] SG씨앤씨·SG엔터테인먼트 대표이사인 남편 최준완 씨는 석사과정에, SG씨앤씨 기획실장인 아내 성지순 씨는 박사과정에 오는 3월 동의대학원에 같이 입학한다.

동의대 대학원 캠퍼스 커플로 학업을 이어가게 된 부부는 스토리텔링학과 김치용 주임교수를 지도교수로 학업을 설계하고 있다.

컴퓨터정보공학을 전공한 최준완 씨는 “IT와 CT 실무에만 집중하다 보니 비즈니스적인 시야가 좁아지는 것 같다”며 “학업 연구와 실무를 병행하며 시너지효과를 내고 싶어서 동의대에 지원하게 됐다”고 말했다.

부산대 대학원에서 경제학석사 학위를 받은 성지순 씨는 “함께 성장하기 위해 노력하는 부모의 모습을 두 아들에게 보여주고 싶습니다”라고 말했다.

동의대 대학원 스토리텔링학과 김치용 주임교수는 “서로의 장단점을 보완하고 더욱 발전시켜 가정과 직장 그리고 사회에서 훌륭한 인재로, 또 멋진 부모가 되도록 최선을 다해 지도하겠다”고 말했다.

동의대 대학원 스토리텔링학과는 국어국문학과와 신문방송학전공, 광고홍보학전공, 게임공학전공, 영화학과 등 다양한 전공의 교수를 중심으로 스토리텔링의 새로운 학문영역을 개발하고 체계화하고 있다.

학과는 스토리텔링과 마케팅, 영상 스토리텔링, 스토리텔링 콘텐츠 등의 전공 분야를 두고 있다.

SG씨앤씨·SG엔터테인먼트는 웹프로그램 개발과 영화 제작 관련 업체이다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr