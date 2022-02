文대통령, '우크라이나' 관련 NSC 주재…"선제적 대응방안 강구하라"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 22일 우크라이나 사태 관련 국가안전보장회의(NSC)와 대외경제안보전략회의 연석회의를 주재하고 선제적 대응방안을 강구할 것을 촉구했다. 우크라이나 사태의 평화적 해결을 강조하는 한편, 한국도 평화적 해결 노력에 동참할 것을 밝혔다.

문 대통령은 이날 국가위기관리센터에서 NSC를 주재하고 "우크라이나 사태가 경제에 미치는 영향도 더욱 면밀히 점검해야 한다"고 강조했다.

문 대통령은 "그간 우리 정부는 우크라이나 사태 초기부터 범정부적으로 상황을 예의주시하면서 향후 전개될 다양한 시나리오에 따라 재외국민 보호와 경제에 미치는 영향을 면밀히 점검해왔다"며 "사태가 급박하게 전개됨에 따라 이제는 보다 신속하고 적극적이고 구체적인 대응 태세를 갖추어야 한다"고 말했다.

문 대통령은 "우리나라와 우크라이나의 교역 등 경제 관계는 크지 않지만, 사태가 장기화되고 미국 등 서방국가들이 러시아에 대해 강도 높은 제재조치를 취하게 되면 우리 경제에도 큰 영향을 미칠 수 있다"며 "우리 경제가 불의의 피해를 입는 일이 없도록 선제적으로 다양한 가능성에 대한 대응 방안을 적극적으로 강구해 주기 바란다"고 당부했다.

또 우크라이나 사태와 관련해 "긴박하게 전개가 되고 있다"며 우려감을 표하고, "우크라이나의 주권과 영토 보존은 존중되어야 한다. 대화를 통한 평화적 해결 방안을 적극 모색해야 한다"며 평화적 해결을 강조했다.

이어 "우크라이나 사태가 국제사회의 기대와 달리 무력충돌 상황으로 악화되는 것은 결코 바람직하지 않다"며 "세계 각국은 우크라이나 문제가 조속히 평화적으로 해결될 수 있도록 힘을 합쳐서 노력해야 할 것이며, 한국도 국제사회의 책임있는 일원으로 이러한 노력에 적극 동참할 것"이라고 덧붙였다.

이날 회의에서는 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 이인영 통일부 장관, 서욱 국방부 장관, 고승범 금융위원장, 구윤철 국무조정실장, 최종문 외교부 제2차관, 박선원 국가정보원 제1차장 등 외교·경제부처 관계자들과 청와대 참모들이 참석했다.

