[아시아경제 부애리 기자] 토스뱅크가 입사 1주년이 된 사내 임직원들에게 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여한다고 18일 밝혔다.

토스뱅크는 이날 임시주주총회를 열고 임직원 17명에게 스톡옵션 총 34만주를 부여하기로 결정했다.

주식의 종류는 기명식 보통주다. 신주발행의 형태로 부여되며, 행사는 액면가 기준 주당 5000원이다.

대상 임직원은 스톡옵션 부여일로부터 2년 뒤인 2024년 2월28일부터 5년간 이를 행사할 수 있다.

토스뱅크는 은행 설립에 기여한 임직원을 대상으로 주식 보상 시스템을 도입했다. 지난해 7월, 11월 두 차례에 걸쳐 임직원 60명에게 스톡옵션을 부여했다.

토스뱅크 관계자는 "전문성을 갖춘 우수 인력을 확보하고, 주주와 임직원이 사업 성장의 과실을 함께 나누겠다는 취지"라고 설명했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr