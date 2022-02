우리 지역 상품 먼저! … 경남교육청, S2B로 소상공인 숨통 틔운다

한국교직원공제회·경남소상공인연합회와 협약



교육기관 전자조달시스템 활용, 판로 확대 추진

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남도교육청이 지난 17일 한국교직원공제회, 경남도 소상공인연합회와 지역 소상공인 경제 활성화를 위한 상생 업무협약을 맺었다.

교육청은 코로나19 장기화로 소상공인의 판로가 줄어들고 지역 경제가 위축된 것을 해소하려 한다.

협약은 교육기관 전자조달시스템(S2B)을 활용해 지역 소상공인 업체 물품을 우선으로 구매하는 등 지역 상생 발전과 경제 활성화를 높이고자 추진됐다.

세 기관은 학교와 기관에 S2B를 활용해 지역 업체 물품을 사게 안내하고 지역 소상공인 업체에 S2B 활용 방법을 교육하고 알릴 예정이다.

경남교육청은 각종 교육·연수로 지역 물품을 적극적으로 구매하도록 안내하고, 한국교직원공제회와 경남소상공인연합회는 각 지부에 S2B 활용을 홍보하고 공급업체를 대상으로 권역별 설명회를 개최한다.

지역 소상공인 업체에 등록을 지원하고 물품 검색 시스템을 제공하고 기관별 이용 실적을 점검해 경남 소상공인 업체의 판로 확대를 도울 방침이다.

교육기관 전자조달시스템은 도내 기관과 학교의 99%가 가입했고 제출 서류가 간소화돼 물품 7000만원 이하, 공사·용역 2000만원 이하 계약 때 주로 이용한다.

경남교육청은 2021년 도내 기관과 학교의 S2B 이용 금액은 1082억원에 달했으며 지난해 말 기준 경남 소상공인 업체 S2B 가입 수는 1만여곳으로 도소매업에 종사하는 소상공인의 10%가량이었다고 전했다.

박종훈 교육감은 “이번 협약으로 S2B 등록 업체가 증가할 것”이라며 “지역 업체 물품을 먼저 찾게 하고 다양한 교육공동체와 함께 지역의 어려움을 극복하겠다”라고 말했다.

김상곤 공제회 이사장은 “한국교직원공제회가 운영하는 S2B가 소상공인의 판로를 확대하고 지역 경제를 활성화하는 교두보 역할을 할 것”이라고 말했다.

신영철 연합회장은 “코로나19로 힘겨워하는 지역 소상공인들에게 두 기관의 관심이 큰 힘이 된다”며 “S2B로 양질의 물품들을 제공하도록 회원 모두가 노력할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr