이철우 경북지사, 산불현장에서 밤샘 진화 지휘 … 36시간 만에 산불 잡혀

총동원령 내려 산불진화헬기 40대, 인력 2700여명 투입

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북도는 영덕군 지품면 삼화리에서 발생한 산불이 지난 16일 새벽 2시 20분께 재발화 해 36시간만인 17일 오후 2시 30분까지 이어져 임야 400㏊를 태운 것으로 파악했다.

경북도 산림당국은 18일 오전까지 산불이 다시 발화하거나 번지는 것을 막기 위해 크고 작은 불씨를 정리하는 잔불 진화를 완료하고 뒷불감시에 집중하고 있다.

이철우 경북도지사는 지난 16일 오전 12시 45분 산불 3단계 발령이 되자 바로 영덕읍에 설치된 현장지휘본부를 찾아 영덕군수로부터 통합지휘본부를 인수받아 꼬박 밤 새워 산불진화 현장을 지휘했다.

헬기 35대 등 장비와 진화인력을 추가 투입하고 주민대피와 민가 보호 조치를 하는 등 산불대응에 나섰으나 건조한 날씨와 빽빽한 소나무림이 강풍을 타고 확산하는 불길을 좀처럼 막지 못했다.

도내 시·군에 총동원령을 내려 17일 일출과 동시에 공중과 지상에서 산불진화헬기 40대, 진화차 54대, 소방차 126대 등 장비와 진화대 500명, 공무원 1202명, 소방 645명, 군병력 300명 등 총 2700여명을 투입해 진화를 완료했다.

이철우 도지사는 “임차 헬기와 산불전문예방진화대, 공무원, 소방대원들의 전폭적 지원으로 인명피해 없이 어려운 여건 속에서도 더 큰 피해를 막을 수 있었다”며 고마움을 전했다.

