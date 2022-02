서울성모병원 가톨릭혈액병원, '다발골수종 영양관리 지침서' 발간

의료진·전문영양팀 공동 집필

홈페이지 '식이관리' 메뉴 Q&A로 확인 가능

"다양한 혈액질환 환자 위한 영양관리 지침서 추가 발간"

[아시아경제 이관주 기자] 서울성모병원 가톨릭혈액병원은 ‘다발골수종 영양관리 지침서’ 발간을 시작으로 다발골수종 등 다양한 혈액질환 환자에게 의학적 근거에 기반한 식생활 정보를 제공한다고 16일 밝혔다.

이번에 처음 발간된 지침서는 다발골수종 환자들이 가장 많이 궁금해하는 식생활 관련 문의를 종합해 보다 올바른 정보를 제공하고자 서울성모병원 가톨릭혈액병원 의료진과 전문영양팀의 협의를 거쳐 마련됐다.

지침서는 영양필요량 충족 및 영양문제 예방·교정을 위한 적정 수준의 영양소 섭취, 증상·합병증 최소화 및 치료효과 증대를 위한 식생활습관 요소 교정을 목표로 ▲질환과 영양 ▲면역저하 환자의 식사제한 ▲임상영양치료 권고 등 총 9개 순서로 구성됐다.

책임 집필한 민창기 혈액내과 교수는 “진료실에서 다발골수종 환자들이 가장 많이 물어보는 질문은 적절한 식단과 개별적으로 구입하고자 하는 건강보조제의 적절성 여부였다”며 “일회성이 아닌 의료현장에서 청취하는 환자들의 질의를 꾸준히 발굴해 지침서의 지속적인 업데이트에 힘쓰겠다”고 말했다.

지침서의 주요 내용은 다발골수종 환자뿐 아니라 일반인도 쉽게 볼 수 있도록 서울성모병원 가톨릭혈액병원 홈페이지에서 Q&A 형태로 제공된다. 서울성모병원은 다발골수종을 포함해 다양한 혈액질환 환자를 위한 영양관리 지침서를 추가 발간하고 관련 내용도 순차적으로 게시할 예정이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr