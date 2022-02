OLED 핵심기술 담았다…삼성디스플레이 유튜브 조회수 1700만 돌파

다이아몬드 픽셀·에코스퀘어 OLED 등 독자 기술 감각적으로 소개



[아시아경제 이혜영 기자] 삼성디스플레이는 올레드(OLED) 관련 독자 기술을 소개한 영상이 최근 유튜브와 웨이보에서 통합 조회수 3100만뷰를 돌파했다고 16일 밝혔다.

삼성디스플레이에 따르면 '다이아몬드 픽셀'과 '에코스퀘어 OLED' 개념을 알기 쉽고 감각적으로 표현한 해당 영상은 유튜브와 웨이보에서 각각 조회수 1700만 뷰와 1400만 뷰를 기록했다. 영상 게시 후 한달 여 만이다.

이번에 제작한 영상은 1분36초 분량으로 주인공이 다이아몬드 모양의 픽셀을 통해 디스플레이 내부를 형상화한 가상 세계로 빠져든다는 내용이다. 고해상도 구현과 문자 표현에 최적화된 다이아몬드 픽셀과 편광판을 없애 패널의 밝기를 개선한 에코스퀘어 OLED 기술의 저전력, 친환경 특징을 가상 세계를 배경으로 표현했다.

다이아몬드 픽셀은 삼성디스플레이가 2013년 갤럭시S4에 최초 적용한 픽셀 구조다. 인간의 망막이 적·녹·청색 중 녹색에 가장 민감하게 반응한다는 것에 착안해 녹색 소자를 늘리고 45도 대각선 방향으로 화소를 배열한 것이 특징이다.

에코스퀘어 OLED 역시 삼성디스플레이가 최초로 상용화에 성공한 무편광 저전력 기술로 편광판을 없애 광효율을 극대화한 기술이다.

삼성디스플레이는 고유 기술의 지적재산권(IP)을 인정받고 시장에 알리기 위해 브랜딩 및 마케팅을 한층 강화하고 있다.

삼성디스플레이는 최근 진행된 지난해 4분기 실적발표에서 "OLED는 우리가 처음 양산했고 개척한 시장이다. 수십 년간의 투자와 연구개발, 양산을 통해 수많은 특허와 노하우를 축적했다"며 "우리의 노력으로 쌓아 올린 지적재산권을 정당하게 인정 받고 보상 받을 수 있도록 다각도로 심도 있는 방안들을 강구 중"이라고 밝히기도 했다.

