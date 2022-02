사업구조 혁신해 中企 신사업 진출 돕는 '구조혁신센터' 출범

[아시아경제 최동현 기자] 중소벤처기업부가 16일 경기 수원시에서 '중소벤처기업 구조혁신지원센터' 출범을 선포하고 개소식을 진행한다고 밝혔다.

글로벌 대기업 등은 디지털화와 탄소중립 등 최근의 경영환경 변화에 발맞춰 저탄소 혁신제품을 개발하거나 디지털·플랫폼 사업으로 진출하는 등 발빠르게 대응하고 있다. 반면, 자원과 인력 등이 상대적으로 부족한 중소기업은 신사업으로의 전환 필요성을 인식하면서도 산업환경 변화에 적극적으로 대응하지 못하고 있는 실정이다.

지난해 11월 중소기업을 대상으로 실시한 사업 구조전환 대응에 관한 설문조사 결과에 따르면, 응답기업의 85.4%가 코로나19 이후 위기대응을 위해 사업 구조전환이 필요하다고 응답했다. 하지만 사업 구조전환을 진행중이라고 응답한 기업은 26.9%에 불과했다.

구조혁신지원센터는 이 같은 배경으로 탄생했다. 중소기업이 환경변화에 선제적으로 대응하고 근로자의 성장과 고용안정을 지원할 수 있도록 중기부와 고용노동부 등 정부부처가 협력할 방침이다.

구조혁신지원센터는 범부처 사업 구조혁신 전담기관으로 사업전환과 디지털 전환, 이에 수반되는 직무심화(upskilling)·직무전환 등을 통합 지원한다. 또 중소기업의 전환수요 발굴부터 진단·컨설팅, 재정·금융 지원사업 연계까지 전주기를 원스톱 지원한다. 중소기업중앙회, 업종별 협·단체, 테크노파크(TP), 금융기관 등 유관기관과도 긴밀히 협력할 계획이다.

중기부 관계자는 "수요기업을 발굴하고 현장 의견의 정책화를 통해 시장환경 변화에 신속히 대응할 계획"이라며 "올해 전국에서 구조혁신지원센터 10곳을 설립할 예정"이라고 밝혔다.

